Moeder aangehouden nadat ze haar zoontje voor de 323ste keer naar het ziekenhuis bracht

Bron: Fort Worth Star-Telegram, NBC 0 rv Kaylene Bowen en Christopher. Bizar Een vrouw uit Texas is gearresteerd nadat ze haar zoontje in totaal 323 keer naar het ziekenhuis bracht. Volgens de vader van het kind gaat het om een ernstig geval van Münchhausen by proxy. Uit het politierapport blijkt dat het achtjarige jongetje al dertien nodeloze operaties onderging.

Uit medische dossiers blijkt dat de achtjarige Christopher 323 keer onderzocht werd in ziekenhuis en pediatrische centra in Dallas en Houston. Volgens de kinderbescherming onderging het kind daarbij ook dertien operaties. Christopher kreeg voltijds zuurstof toegediend en maakte bij momenten gebruik van een rolstoel. Hij onderging ingrijpende procedures, zoals de plaatsing van een maagsonde en liep meerdere levensgevaarlijke bloedvergiftigingen op.

Nadat het ziekenhuis van Dallas vorige maand alarm sloeg, werd het jongetje, samen met nog twee andere kinderen bij zijn moeder weggehaald. De 34-jarige Kaylene Bowen zit sindsdien in voorarrest. De vrouw ontkent dat ze haar kind onterecht liet behandelen en beweert dat het jongetje een zeldzame genetische ziekte en kanker heeft en een longtransplantatie moet ondergaan.

rv Christopher in 2012: de jongen kreeg jarenlang extra zuurstof toegediend.

Artsen hebben echter vastgesteld dat Christopher geen kanker heeft of de andere symptomen waarover Bowen spreekt, en dat hij geen longtransplantatie of palliatieve zorgen nodig heeft.

Volgens experts lijdt de moeder aan het syndroom van Münchhausen by proxy: een psychiatrische stoornis waarbij ze hulp zoekt voor de zelfverzonnen medische problemen van haar kind.

Ryan Crawford, de vader van het kind, had een knipperlichtrelatie met Bowen toen ze onverwacht zwanger werd van hun kind, maar het stel was al uit elkaar toen hun zoon geboren werd.

Hij probeert het gerecht er al jaren van te overtuigen dat Bowen de symptomen verzint, maar ving bot, tot nu. “Ze zei altijd dat Christopher ziek was,” vertelde hij aan the Fort Worth Star-Telegram. “Elke week. Elke maand.”

rv Ryan en zijn zoon Christopher toen zijn zoontje drie jaar was.

Voor de rechtbank voerde Bowen elke keer hetzelfde toneeltje op. “Het was altijd hetzelfde verhaal: Christopher is stervende. De vader hoeft niet in de buurt te zijn omdat hij niet weet hoe hij voor hem moet zorgen,” zei ze telkens. “Elke keer dat ik naar de rechtbank ging, gaven ze me het gevoel dat ik de slechtste mens ter wereld was," aldus Crawford. In 2012 kreeg de man zelfs een contactverbod opgelegd: hij mocht zijn toen driejarig zoontje niet meer zien.

rv Kaylene Bowen lijdt volgens de vader van haar zoon aan Münchhausen by proxy.

Woensdag werd Bowen aangeklaagd voor het toebrengen van ernstige lichamelijke verwondingen aan een kind. De vrouw ontkent de beschuldigingen.

Toch krijgt Ryan Crawford zijn kind niet zomaar terug. De dienst kinderbescherming heeft Christopher in een pleeggezin geplaatst, omdat hij zijn vader amper kent. Dat hij ook zijn pleeggezin amper kent, telt blijkbaar niet, zegt Crawford. Vorige week zag hij zijn zoontje voor het eerst in jaren weer. Voorlopig moet de man het stellen met één bezoekje onder toezicht per week.