Mobiele spermadonor Clive (62) verwekte al 65 kinderen vanuit zijn bestelwagen Joeri Vlemings

23 mei 2018

08u47

Bron: The Sun, Channel 4 16 Bizar De 62-jarige Clive, een Britse wiskundeleraar op rust, heeft sinds 2013 een erg bijzondere 'hobby'. De gelukkig getrouwde kerel rijdt in zijn bestelwagen het Verenigd Koninkrijk rond als mobiele spermadonor. De laadruimte is zijn zaadruimte. Met succes, want Clive is al papa van 65 kinderen, terwijl er nog veertien op komst zijn. Zijn streefdoel is 100 kindjes, dan stopt hij. Zijn service is helemaal gratis.

Clive is getrouwd, heeft drie kinderen met zijn eigen vrouw, en negen kleinkinderen. Zijn echtgenote heeft wel wat problemen met de diensten die haar man aanbiedt aan andere vrouwen die willen zwanger worden, maar dat houdt Clive niet tegen. Hij werkte mee aan een documentaire van Channel 4 over spermadonoren en The Sun sprak met hem.

Als Clive gevraagd wordt, rijdt hij in zijn bestelwagen naar het huis van de betrokken dame. Daar doet hij vervolgens in de laadruimte zijn ding. "Ik geef hen dan de spuit en sla even een praatje van vijf à tien seconden over koetjes en kalfjes", zegt hij. "Vaak zijn ze zenuwachtig en zo probeer ik hen wat op hun gemak te stellen."

Laadruimte

De donor is er zich van bewust dat het wat ongewoon is dat hij zichzelf in zijn witte bestelwagen bevredigt, maar voor hem betekent dat "veel minder betrokkenheid en minder emotionele gehechtheid". Natuurlijk moet Clive wel de nodige contacten leggen met de vrouwen die hij van zijn sperma voorziet, maar dat doet hij op voorhand uitgebreid via e-mail.

Wettelijk zou hij kunnen beschouwd worden als de vader van de kinderen die hij mee verwekt. Hij is geen officiële spermadonor is, daarvoor heeft hij de maximumleeftijd van 45 jaar al even overschreden. Clive wil ook geen geld voor zijn prestaties. Maar hij weet dat er een keerzijde om de hoek kan loeren: "Technisch gezien zou een van de dames mij weleens achttien jaar lang kunnen laten verplichten tot het betalen van alimentatie. Dit is nog nooit gebeurd, maar het is wel een van de redenen waarom ik mijn bestelwagen gebruik."

Elke vrouw verdient baby

De gepensioneerde wiskundeleraar benadrukt dat hij dit enkel doet uit medelijden voor zijn 'klanten', die hij wil helpen. Via officiële kanalen kost een donatie al gauw 6.800 euro en Clive werkt gratis. Het doet hem wel iets dat hij intussen al zo veel kinderen heeft. "Ik ben zo trots dat ik 79 kinderen verwekt heb. Het plezier daarvan is fantastisch. Velen zijn mij zo dankbaar dat ik hun leven heb veranderd. Daarvoor doe ik het. Het is speciaal."

"Ongeveer twee derde van de mensen die ik hielp zijn koppels van hetzelfde geslacht", zegt Clive nog aan The Sun. "De anderen zijn heteroseksuelen, sommigen zijn alleenstaand." Zijn uitgangspunt is dat elke vrouw een baby verdient.

Zestien keer per maand

De Brit doneert zo'n zestien keer per maand, maar daar komt gemiddeld maar één zwangerschap van. In het geval dat het niet lukte, komt hij met plezier een paar weken later nog eens terug aan huis. Soms heeft een vrouw zes donaties nodig om zwanger te geraken.

Clive probeert dan wel de emoties er zo veel mogelijk buiten te houden, hij geeft toe dat hij met vijf of zes kinderen toch contact houdt. En ook via Facebook krijgt hij updates van zijn uitgebreide kroost. Zijn eigen gezin is veel minder enthousiast. Zij kijken waarschijnlijk met een heel dubbel gevoel uit naar Clives ultieme getal van honderd verwekte kinderen.