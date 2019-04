Minuten na zijn vrijlating wordt man op parking van gevangenis gepakt voor inbraak in auto’s ADN

06 april 2019

07u48

Bron: CNN 1 Bizar De Amerikaan Casey Michael Lewis was welgeteld 15 minuten lang een vrij man voor hij alweer naar zijn cel mocht. De 37-jarige had zelfs niet eens de parking van de gevangenis verlaten, waar hij zijn kans schoon zag om meteen weer te gaan stelen.

Donderdag mocht Lewis beschikken uit de St. Lucie County Detention Facility in Fort Piece, Florida, waar hij had vastgezeten voor diefstal. Maar hij kan het stelen duidelijk niet laten.

Op de parking van de gevangenis keek hij nieuwsgierig binnen in verschillende wagens en ging hij ook doodleuk een paar minuutjes in een zilveren auto zitten waar hij in was geraakt. Daarna wandelde hij nog wat verder rond op de parkeerplaats en checkte hij bij andere auto’s of de deuren op slot waren.



Een agent kwam poolshoogte nemen en kreeg te horen dat de man “aan het wachten was op zijn vriendin”. Maar toen viel het oog van de agent op het bruine zakje in het hand van de ex-gedetineerde. Daarin zaten heel wat buitgemaakte spullen, waaronder een iPhone 7, vier pakjes sigaretten, een aansteker, een Visakaart, een rijbewijs en 547 dollar cash. Betrapt.

De agent escorteerde Lewis meteen terug naar de gevangenis. Hij is officieel in beschuldiging gesteld voor de autodiefstal en mocht later op de dag wel opnieuw beschikken op borg. Toen zorgde het gevangenispersoneel ervoor dat iemand hem direct kwam ophalen, zodat hij niet weer per ongeluk op de parking zou gaan ronddwalen. Later mag hij zijn bizarre stoot voor de rechter gaan uitleggen.

Bekijk ook: