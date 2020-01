Minnie Mouse deelt rake klappen uit aan bewakingsagente Sven Van Malderen

31 januari 2020

12u27

Bron: KSNV 0 Bizar Stevige commotie op de befaamde Strip in Las Vegas: Minnie Mouse ging er op de vuist met een bewakingsagente, tot grote ontzetting van de omstanders. Zelfs toen het slachtoffer al op de grond lag, vielen er nog rake klappen. Kompaan Mickey had alle moeite van de wereld om beide kemphanen van elkaar te scheiden.

Volgens de lokale tv-zender KSNV is de ruzie ontstaan nadat de agente aan de verklede Disney-figuren gevraagd had om zich te verplaatsen. Ze zou ‘Minnie Mouse’ toen op een scheldwoord getrakteerd hebben. Enkele tellen later barstte de hel los. Na de slagenregen riep de wilde furie nog dat ze geen “bitch” was.

“Als je op de foto wil gaan met kinderen moet je jezelf toch wat beter onder controle kunnen houden”, reageerde een passerende ouder. Anderen zien het als een leermoment voor hun eigen kroost. “Iedereen kan eens een slechte dag hebben, en dan kunnen emoties de bovenhand halen.” De agente kwam er naar verluidt met lichte verwondingen vanaf.

De niet alledaagse beelden zijn intussen al miljoenen keren bekeken. Artiesten die elke dag opnieuw in zo’n pak kruipen om de toeristen te vermaken, betreuren de heisa die nu ontstaan is. “Dit straalt negatief af op ons vak”, klinkt het. “We willen mensen aan het lachen brengen, maar dit soort filmpjes maakt onze taak een pak lastiger.”