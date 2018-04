Miljonair verklapt hoe je rijk wordt: "Bekwaam je in wat je graag doet" Joeri Vlemings

11 april 2018

08u04

Bron: news.com.au 0 Bizar Timothy Sykes zegt dat de truc om rijk te worden erin bestaat om je te bekwamen in wat je graag doet. En de 36-jarige aandelenhandelaar uit Miami kan het weten. Sykes begon met enkele duizenden dollars en bouwde een miljoenenimperium uit. Zijn favoriete bezigheid: reizen.

Sykes noemt zichzelf "een volslagen reisverslaafde die 15 à 20 landen per jaar aandoet". Hij heeft er dan ook het geld voor. Al was dat niet altijd het geval. "Ik ben niet rijk geboren", zegt hij op zijn Instagram. "Ik daagde mezelf uit om een miljoen dollar te verdienen, en dat dééd ik." Sykes is niet alleen miljonair qua vermogen, hij heeft ook nog eens 1,2 miljoen volgers op Instagram. "Droom groot, fucking haters", schreeuwt hij er van de daken.

De man wil op de sociaalnetwerksite anderen aansporen om zijn voorbeeld te volgen. Hij stouwt zijn profiel daarom vol met foto's van bergen cash geld, privéjets, luxebolides, exotische plekjes en knappe vrouwen. Hij haalde onder meer eens een miljoen dollar van zijn bankrekening voor een fotoreeksje, om de biljetten daarna weer netjes naar de bank te dragen.

Sykes onderwijst ook meer dan 6.000 studenten in een honderdtal landen via zijn online academie in handelswetenschappen. De schatrijke zakenman doet verder aan liefdadigheidswerk en bouwde wereldwijd al zo'n 40 scholen. "Ik wil er de komende jaren meer dan 1.000 bouwen", zegt hij aan news.com.au.

Hij reist dan wel de hele tijd, maar hij werkt ook constant. De laptop is tijdens zijn avontuurlijke trips nooit veraf. "Ik handel bijna dagelijks in aandelen en verdien daarmee ruwweg 5.000 dollar (zo'n 4.000 euro) per week, van waar ook ter wereld. En ik verdien nog meer met het lesgeven aan anderen hierover." Sykes verhoogde de voorbije 20 jaar zo zijn fortuin van een kleine 10.000 euro tot 3,8 miljoen. Een "droomjob", beseft Sykes, "maar het vraagt veel studietijd en -moeite om tot zo'n inkomstenniveau te komen".

Sykes deed er zelf bijna vier jaar over om miljonair te worden, maar zijn lessen maken die tijd korter voor zijn nieuwe studenten: "Mijn laatste miljonairsstudent deed het in minder dan twee jaar tijd". Zijn geheim? "Ik handel in goedkope aandelen waarvoor zowat iedereen wereldwijd zijn neus ophaalt, omdat ze wispelturig en angstaanjagend zijn als je de spelregels niet beheerst. Na 19 jaar handelen in aandelen heb ik de regels geleerd en kan ik kwaliteitsvolle bedrijven van de oplichters onderscheiden. Dat breng ik nu over aan mijn studenten."

Hij geeft ook nog algemene raad mee. "Focus het grootste deel van je tijd op jezelf bekwamen in wat je graag doet, wat dat ook is. Experts zijn altijd goed betaald en zo krijg je de vrijheid te gaan waar en wanneer je maar wil, zonder zorgen over geld, bazen of schulden." De sleutel ligt dus volgens Sykes in het verwerven van je specialiteit, "wat jaren hard werk en studie vereist".

Zijn Instagramaccount doet alvast velen dromen. Momenteel zit hij een maand in Japan, om er zijn 37ste verjaardag te vieren. Zijn beste ervaring? "Toen ik met mijn vriend een paar jaar geleden de Fuji beklom en we onze bagage en de koude totaal verkeerd ingeschat hadden." 's Nachts trok het duo weer naar beneden, zonder het nodige voedsel en warme kleren. "Gelukkig beklimmen locals 's nachts de berg om de zonsopgang vanop de top te zien. Een Japanse man zag ons in onze miserabele toestand, gaf ons te eten en te drinken, warmde ons op in zijn auto, bracht ons bijna een uur verder naar het dichtstbijzijnde busstation en gaf ons zelfs geld voor de bus!" Meteen de reden waarom Sykes zoveel van Japan houdt.

Ook Sykes blijft weliswaar niet gespaard van minder leuke ervaringen. In Mexico speelde hij zijn rugzak kwijt, met twee laptops in, drie smartphones en zo'n 8.000 dollar cash. "Ik weet nog altijd niet of hij verloren raakte dan wel of ik bestolen ben. Los van het geld en de toestellen, had ik waarschijnlijk een honderdtal nog niet gepubliceerde blogposts op die laptops en duizenden foto's en video's op de smartphones staan." Een serieuze tegenslag, want Sykes had geen backups voorzien.

Zijn toekomstplannen? Simpel, gewoon blijven rondreizen. "Mijn familie komt dan wel uit Miami, maar ik ben eigenlijk dakloos, omdat ik maar korte tijd ergens kan blijven voor ik weer de drang voel om te reizen."