Miljonair verbrandt tekening Frida Kahlo van 10 miljoen dollar om als NFT te verkopen

De Mexicaans-Amerikaanse ondernemer Martin Mobarak organiseerde eind juli een feestelijk event in Miami. De gelegenheid: het verbranden van een dagboektekening van Frida Kahlo, geschat op 10 miljoen dollar. Het kwam Mobarak op zware kritiek te staan, al zijn er twijfels rond de echtheid van het kunstwerkje dat in vlammen opging. Mexico heeft nu een onderzoek ingesteld naar de omstreden party van de miljonair.

Mobarak maakte van het evenement in Miami een promovideo en zette die op YouTube. Op de beelden is een groot martiniglas te zien waarin de tekening wordt verbrand, tot groot jolijt van de genodigden. De mariachi’s zetten de muziek in om het feest compleet te maken. Mobarak lanceerde zo eind juli zijn nieuwe NFT-collectie. “Frida Kahlo werd onsterfelijk als NFT”, schreef het bedrijf achter de stunt, Frida.NFT, op zijn website.

Miljonair Mobarak beweert dat het tot as verworden werk 10.000 dollar waard was en zette het om in 10.000 digitale versies, die hij nu als NFT te koop aanbiedt. Een NFT is een digitaal eigendomsbewijs, vastgelegd in de blockchain, het digitale register van cryptografische transacties. Mobarak liet op voorhand foto’s maken van de tekening en hoopt ongetwijfeld met de verbranding van het originele werk de prijs van de foto’s ervan in versleutelde digitale vorm op te drijven. Een NFT of digitaal eigendomsbewijs van dit werk kost 3 Ethereum, wat met de huidige koers neerkomt op zo’n 4.000 euro. Een deel van de opbrengst doneert Mobarak aan door hem uitgekozen hulporganisaties.

Het werk in kwestie heet ‘Fantasmos Siniestros’ (‘sinistere geesten’) en is van de hand van Frida Kahlo, de wereldberoemde Mexicaanse surrealistische kunstschilderes, die leefde van 1907 tot 1954. Het is een dubbelzijdige tekening uit Kahlo’s dagboek dat de kunstenares bijhield van 1944 tot aan haar dood in 1954. Mobarak beweert op zijn website dat hij het in 2015 aankocht. Het staat niet vast dat het wel degelijk de authentieke tekening was die in vlammen opging. Het Mexicaanse Instituut voor Schone Kunsten onderzoekt dat nog. Het hele oeuvre van Frida Kahlo is door Mexicaanse wetgeving beschermd als cultureel erfgoed.