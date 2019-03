Miljonair/stinkvruchtkweker biedt 280.000 euro aan degene die bedrijf overneemt én zijn dochter trouwt Tom Tates

05 maart 2019

16u03

Een Thaise kweker van doerians - een stekelige vrucht die ruikt naar rottende kadavers en rioolwater - biedt omgerekend bijna 280.000 euro aan een man die met zijn 26-jarige dochter wil trouwen én zijn bedrijf wil overnemen. Volgens multimiljonair Arnon Rodthong (58) heeft er nog geen potentiële schoonzoon op zijn oproep op Facebook gereageerd.

Het familiebedrijf van Rodthong is volgens Thaise media het grootste van het land. Jaarlijks wordt circa 50 ton van de riekende vruchten verhandeld naar vooral China. De zaak loopt als een trein, maar vanwege de penetrante lucht lukt het de nazaten van de kweker maar niet een levenspartner te vinden. Daarom besloot de ondernemer - zonder vooraf te overleggen met zijn dochter - haar wereldwijd eens goed in de etalage te zetten.

In Thailand is het gebruikelijk dat toekomstige echtgenoten aan de ouders van de bruid een hoog geldbedrag betalen: de bruidsschat. De kweker in kwestie is bereid die verplichte traditionele gift uit eigen zak te vergoeden. Daarmee hoopt hij mannen over de streep te trekken het aan te knopen met zijn universitair geschoolde dochter.



Karnsita, de dochter, spreekt vloeiend Engels, Chinees en natuurlijk Thais en heeft de afgelopen jaren in de bedrijfsleiding van de kwekerij gezeten. Aan Thaise media vertelde de jonge vrouw de actie van haar vader ‘wel grappig’ te vinden. Ze hoopt wel dat ze de gift van haar schatrijke vader uiteindelijk van haar echtgenoot zal terugkrijgen. Dat geld wil ze niet investeren in de lucratieve doerianhandel maar in een dure cosmetische operatie voor zichzelf.

Zodra ik een schoonzoon heb, zal ik alles aan hem geven Arnon Rodthong

“Harde werker”

De vader stelt wel eisen aan een man die met Karnsita op de altijd vies ruikende farm wil wonen. “Ik wil geen hoog opgeleide schoonzoon of iemand die filosofisch ingesteld is. Wel wil ik een ijverig persoon die hard kan werken, mijn zaak kan overnemen en voortaan gaat runnen. Een positieve werkhouding is eigenlijk alles wat ik vraag’’, aldus een hoopvolle Arnon Rodthong. “Zodra ik een schoonzoon heb, zal ik alles aan hem geven.’’

Opmerkelijk genoeg heeft de al dan niet toekomstige bruid nog twee oudere broers. Die zouden volgens hun vader om wisselende redenen niet geïnteresseerd zijn om de onderneming over te nemen. Thaise media stellen overigens ook nog dat de gezochte schoonzoon een ijzersterke maag moet hebben. “Karnsita is bloedmooi, maar de lucht op de kwekerij niet om te harden.”