Miljardair koopt duurste optrekje ooit in VS: 209 miljoen “voor als hij in Manhattan moet zijn” Joeri Vlemings

24 januari 2019

09u07

Bron: Wall Street Journal 0 Bizar De Amerikaanse miljardair Ken Griffin is op huizenjacht en dat zullen we geweten hebben. Vorige week kocht hij voor 108 miljoen euro in Londen de op één na duurste woning daar ooit. Enkele dagen later slaat hij ook in New York toe. Griffin (50) is er nu eigenaar van het allerduurste stulpje ooit in de VS verkocht. Kostprijs van het penthouse bij Central Park: 209 miljoen euro.

Kenneth C. Griffin richtte in 1990 hedge fund Citadel op en werd er steenrijk mee. Zijn vermogen wordt geschat op 8,4 miljard euro. Hij woont in Chicago en is volgens de lijst van Bloomberg de meest welvarende man in de staat Illinois. Hij zal dus geen boterham minder moeten eten na een weekje shoppen op de vastgoedmarkt van Londen en van New York. Ook al maakte dat hem in totaal 317 miljoen euro lichter.

In Londen ging hij voor een residentie van 200 jaar oud, om de hoek bij Buckingham Palace en met zicht op St. James’s Park. Griffin houdt blijkbaar van bomen: in de VS situeert zijn laatste aanwinst zich aan de zuidkant van Central Park, een ligging die sowieso alleen is weggelegd voor de meer gegoede medemens. Maar Griffin telde ook nog eens een recordbedrag van 209 miljoen euro neer voor zijn penthouse in de lang aangekondigde wolkenkrabber van architect Robert A.M. Stern, 220 Central Park South. Het gebouw heeft 65 verdiepingen en 118 appartementen, waarvan er 26 een hele verdieping innemen. Dat van Griffin is maar liefst 2.230 m² groot. De miljardair was al sinds 2015 met de aankoop bezig. Het gebouw is op dit moment nog niet afgewerkt.

De vorige recorddeal voor een privéappartement in Manhattan werd in 2014 gesloten. Het ging om minder dan de helft toen: 88 miljoen euro. Het record in de hele VS was in handen van Griffins collega Barry Rosenstein die in 2014 ruim 120 miljoen euro dokte voor een stulpje in de Hamptons. Het wereldrecord werd dan weer in 2017 gevestigd in de Peak, een van de chicste buurten van Hongkong. Het ging toen om een verkoopbedrag van maar liefst 317 miljoen euro.

Een woordvoerster van Griffin liet weten dat hij nu een plaats om te logeren heeft in New York als hij er moet zijn om te werken. Zijn bedrijf Citadel heeft ook een huurovereenkomst getekend voor een kantoorgebouw op 425 Park Avenue, dat in 2020 opgeleverd zou worden. Citadel zal er bijna 31.000 m² innemen, verdeeld over 16 verdiepingen, inclusief het penthouse. De kantoren zullen op vijf minuten wandelen liggen van de nieuwe luxeloft van Griffin.

De Amerikaanse zakenman heeft de laatste jaren ook al vier verdiepingen van een appartementsgebouw in Chicago gekocht én een penthouse in Miami Beach, elk goed voor zo’n 52 ‎miljoen euro en eveneens lokale records. Sinds 2009 is hij bovendien eigenaar van een appartement op 5th Avenue in Manhattan, waarvoor hij destijds 35 miljoen euro betaalde.

Ken Griffin is verder ook kunstliefhebber. In 2016 kocht hij nog een schilderij van Jackson Pollock en een Willem de Kooning voor in totaal 440 miljoen euro.