Miljardair eist 1,2 miljoen euro van bikinimodel omdat ze... zijn hond opgehitst zou hebben

Intussen in de wereld van de allerrijksten: een miljardair sleept een bikinimodel voor de rechter omdat ze... zijn hond Hef opgehitst zou hebben. Tony Toutouni heeft naar verluidt zélf zodanige emotionele schade geleden dat hij nu 1,5 miljoen dollar (1,2 miljoen euro) van haar eist.

Volgens hem heeft Deyana Mounira de Russische terrier seksueel gestimuleerd, maar de brunette komt met een heel ander verhaal op de proppen. "Tony was diegene die mij lastigviel. Hij greep me vast om me in zijn kamer te krijgen en moedigde zijn hond aan om mij te bestijgen. Ik wil iedereen waarschuwen: mensen zoals Tony willen je op alle mogelijke manieren gebruiken voor hun eigen profijt."

Op de beelden is te zien hoe Hef op zijn achterste poten gaat staan en tegen haar 'aanrijdt'. Toutouni en Mounira hadden blijkbaar afgesproken dat dit onderonsje privé zou blijven, maar enkele dagen later verscheen het filmpje toch op haar Instagramprofiel. En dat is duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten. "Ik kan niet geloven dat deze meid zo hunkert naar aandacht dat ze mijn hond gebruikt om extra volgers te scoren", schreef hij er zelf bij.

Puppy love🐾 took over my photo shoot & the photographer kept telling his dog to jump on me. Een foto die is geplaatst door null (@deyana_mounira) op 16 apr 2018 om 01:38 CEST

"Dit straalt negatief af op onze cliënt"

Mounira had een streepje muziek over hun conversatie geplakt. TMZ kreeg echter de video met het echte audiofragment te pakken. Daaruit blijkt al snel wie van beiden de waarheid spreekt.

"Wie wat uitgelokt heeft tijdens die fotoshoot doet er niet eens toe", stellen zijn advocaten. "Mevrouw Mounira kreeg uitdrukkelijk te horen dat ze geen video van Hef mocht delen met het grote publiek. Dit straalt negatief af op onze cliënt. En als ze het naar eigen zeggen toch zo onprettig vond, waarom lacht ze dan op die beelden? Waarom bleef ze nog verschillende uren rondhangen nadat de fotoshoot gedaan was?"

Only dog I need.🐶 Tag someone you appreciate. Een foto die is geplaatst door null (@deyana_mounira) op 13 apr 2018 om 18:22 CEST

Nachtclub

Toutouni heeft op Instagram maar liefst 1,5 miljoen volgers die zijn luxueuze uitspattingen volgen. De playboy reist de wereld rond voor mondaine feestjes, heeft iedere dag een andere wulpse dame aan zijn arm hangen en gooit letterlijk met geld.

Feesten is ook letterlijk zijn jobomschrijving . Tony maakte zijn fortuin toen hij op zijn negentiende een nachtclub kocht in Hollywood. "Ze werd ineens heel succesvol, dus verkocht ik de club en kocht ik een andere." Intussen is de man miljardair, maar hij is nog lang niet van plan om zijn partybestaan op te geven. Zelfs feestdagen als Kerstmis viert hij met een schijnbaar oneindige parade van bloedmooie vrouwen, waarmee hij expliciete en uitdagende foto’s maakt.

People think they know me but they have no idea Een foto die is geplaatst door null (@lunatic_living) op 22 sep 2017 om 19:31 CEST

"Feministen haten me"

Natuurlijk krijgt de man ook heel wat kritiek op zijn uitdagende beelden. Hij geeft grif toe dat "er feministen zijn die mij passioneel haten en kerkgangers die me willen genezen". "Ze vinden dat ik problemen heb", klinkt het. Zelf vindt hij dat eigenlijk goed meevallen. "Ik heb al veel speelgoed uitgedeeld aan kinderen. En ik heb al borstvergrotingen betaald voor mijn fans", aldus de wilde weldoener.

Maar ook al wordt hij vaak de ‘Koning van Instagram’ genoemd, die titel verdient hij voorlopig nog niet. Met zijn anderhalf miljoen volgers doet hij het bijlange na niet zo goed als zijn vriend -tevens biljonair- Dan Bilzerian. Die krijgt met zijn 23 miljoen volgers en nog explicietere foto’s heel wat meer aandacht.