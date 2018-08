Milaan beboet taxichauffeurs die tijdens hittegolf bermuda dragen SVM

08 augustus 2018

20u13

Bron: Belga 1 Bizar Al weken kreunt Milaan onder de hete temperaturen, maar voor taxichauffeurs mag dat geen verschil maken. Zij moeten met lange broek klaarstaan om hun klanten naar hun bestemming te voeren. Een twintigtal taximannen kreeg vanwege die reden al een boete aan... de broek gesmeerd.

In 2016 werd het regionaal reglement goedgekeurd. Naast bermuda's zijn ook mouwloze kleren (zoals debardeurs of marcellekes) niet toegestaan. Sandalen, shorts of andere sportkledij staan eveneens op de verboden lijst.

Sinds de hittegolf Italië teistert zijn er al zowat 20 chauffeurs op de bon gevlogen. De lokale politie heeft opdracht gekregen om de regels te doen naleven, aldus het persagentschap AGI. De boete bedraagt 110 euro per overtreding en bij herhaling kan een chauffeur zelfs tijdelijk geschorst worden.

Milaan staat bekend als de Italiaanse modestad bij uitstek, maar misschien zijn ze dit keer wel iets té stijlvol in de vestimentaire eisen.

