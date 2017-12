Migrant krijgt na 10 jaar portefeuille terug en al het geld zit er nog in: "Zwitsers zijn eerlijke mensen" EB

Bron: 20 Minuten 1 Pjeter Marku Pjeter Marku met het bankbiljet dat een bijzondere emotionele waarde heeft voor hem. Bizar Ongelofelijk maar waar. Een Kosovaarse migrant, die tien jaar geleden in Zwitserland zijn portefeuille verloor, is nu weer 'herenigd' met zijn begeerde kleinood. En wat meer is: al het geld zat er nog in. Inclusief een oud biljet van 20 Zwitserse franken met een hoge emotionele waarde voor de man.

Pjeter Marku vluchtte in 1989 vanuit het door oorlog geteisterde Kosovo naar Zwitserland. Hij ging in zijn nieuwe thuisland aan de slag als bouwvakker. Aan het werk op een werf nabij een postsorteercentrum in Härkingen, raakte hij in 2007 zijn portefeuille kwijt. Samen met zijn collega's ging hij op zoek naar het ding. Tevergeefs.

In de portefeuille zaten zijn identiteitspapieren, 500 Zwitserse franken in cash en een oud biljet van 20 franken met een bijzondere emotionele waarde voor Pjeter. "Ik had dat biljet al die jaren zorgvuldig bewaard", zegt de man. "Het was als een soort talisman voor mij. Het was mijn enige bezit toen ik in 1989 in Zwitserland arriveerde. Ik was er enorm aan gehecht".

In de loop der jaren had Pjeter Marku alle hoop opgegeven dat hij zijn portefeuille nog ooit zou terugvinden. Tot hij vorige week een telefoontje kreeg vanuit het postsorteercentrum van Härkingen, in het Zwitserse kanton Solothurn. Een postbeambte had de portefeuille van Pjeter teruggevonden. Alles zat er nog in, ook het 'speciale' biljet van 20. "De Zwitsers zijn echt eerlijke mensen", was de reactie van de geëmotioneerde migrant.