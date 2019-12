Midden in de Parijse stakingschaos brengt vrouw op treinperron kindje ter wereld mvdb

12 december 2019

11u44

Bron: AFP 1 Bizar Te midden van de Parijse stakingschaos is een jonge vrouw woensdagnamiddag op een treinperron bevallen van een kind. Volgens een woordvoerder van de Franse spoorwegen SNCF stellen moeder en kind het goed.

De dienstverlening op het voorstadsnet RER D was ook gisteren danig verstoord door het landelijke protest tegen de pensioenhervorming. De hoogzwangere vrouw liep moeilijk en trok zo de aandacht van een medewerker van de spoorwegen. Hij zag aan het Gare de Lyon in het 12e arrondissement hoe de vrouw een treinstel wilde instappen en kon haar niet op andere gedachten brengen.

Volgens de woordvoerder was de trein - zoals gebruikelijk - niet overvol. Onderweg brak haar water. Medepassagiers probeerden haar zo goed als mogelijk bij te staan. De machinist maakte een onverwachte tussenstop in het station van Villeneuve-Saint-Georges waar agenten en brandweerlieden op het perron klaarstonden. Bedoeling was om de vrouw per ambulance naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis over te brengen. Zoveel tijd was er klaarblijkelijk niet. De vrouw bracht op het perron rond 17.15 uur haar kindje ter wereld.



De trein kon na veertig minuten weer verder. Moeder en kind, hun identiteiten zijn niet vrijgegeven, verkeren in goede gezondheid. De zegsman wil de vrouw en haar kersverse spruit ontmoeten om namens de SNCF een geschenkje te geven aan “onze nieuwste klant”.