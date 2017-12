Michaela trouwt met 34 jaar oudere man: "Mijn ouders namen zelfs mijn paspoort af zodat ik niet naar hem kon reizen" Sven Van Malderen

12u45

Bron: Daily Mail 0 Facebook Bizar Michaela Matson trouwt volgend jaar met William Maldera. Niets speciaals, ware het niet dat zij 19 is en hij 53. Een leeftijdsverschil van 34 jaar, kan dat werken? Volgens haar ouders alvast niet: zij namen zelfs haar paspoort af zodat ze niet naar haar grote liefde in Canada zou kunnen reizen. Maar zelfs dat kon haar niet tegenhouden...

De studente fotografie uit Omaha (Nebraska) leerde haar toekomstige echtgenoot vorig jaar kennen via een populaire app. Toen ze zijn "knappe foto" zag, voelde ze zich meteen aangetrokken. De twee zouden maandenlang met elkaar videochatten.

"Zijn neus staat een beetje scheef omdat hij die in zijn kindertijd gebroken heeft, maar dat vind ik net schattig. En heb je die lichtbruine ogen al eens bekeken? Adembenemend gewoon. We probeerden elkaar in de mate van het mogelijke elke dag te bellen via Facebook. Ik besefte dat ik meer en meer voor hem aan het vallen was."

"Hij zette de eerste stap door te zeggen dat hij van me hield. Een maand later gaf ik ook toe aan mijn gevoelens. Ik wilde absoluut naar hem toe, maar hoe moest ik dat thuis uitleggen? Mijn plan was om gewoon een briefje achter te laten en te vertrekken, maar William vond het toch beter dat ik eerst mijn ouders op de hoogte bracht."

Facebook

"Pa dreigde me te onterven"

"Ik heb mijn vader nooit zo hard van streek gezien als toen. Hij dreigde me te onterven en ik werd naar een psycholoog gestuurd. Die vond trouwens ook dat ik de relatie maar beter kon beëindigen. En het werd er niet beter op: van zodra ik mijn gsm bovenhaalde, vroeg mijn pa of ik met 'die klootzak' aan het praten was."

"Ik moest voor de zekerheid ook mijn paspoort afgeven, maar ben op eigen houtje een nieuw exemplaar gaan regelen. Met het geld dat ik opzij gelegd had, kon ik dan toch stiekem vertrekken."

"Toen ik William in de luchthaven zag, heb ik mijn koffer laten vallen en ben ik naar hem toegelopen. Eindelijk zagen we elkaar in het echt! Ik voelde me onmiddellijk thuis bij hem, we hadden het geweldig samen. Enkele maanden geleden vroeg hij of ik zijn vrouw wilde worden. Ik kan me geen betere echtgenoot voorstellen."

Facebook

Vreemde blikken

Het huwelijk staat gepland voor augustus of september. "Ik wilde mijn familie nog een beetje tijd geven om aan de situatie te wennen. Ik weet dat de manier waarop ik vertrokken ben niet de juiste was, maar ik had geen andere keuze. Nu beginnen mijn ouders onze relatie stilaan te aanvaarden. Ze zeggen dat het mijn leven is en willen me ook niet definitief kwijt."

Als Michaela en William op straat wandelen, krijgen ze wel eens vreemde blikken toegeworpen. "Ik moet meer dan eens duidelijk maken dat hij niet mijn vader is, maar mijn verloofde. Ach, ik kan dat die mensen niet kwalijk nemen. We proberen er ons niets van aan te trekken. Ik vind het in feite grappig hoe volslagen onbekenden een mening over ons vormen, zonder ons te kennen. We verstoppen onze relatie niet, integendeel: ook in het openbaar tonen we onze affectie."

Facebook

"Binnen twintig jaar spijt"

"Mijn vrienden willen dan weer vooral weten wat er tussen de lakens gebeurt. Ze snappen niet dat we zo goed overeenkomen, maar we hebben een pak gemeenschappelijke interesses. We houden allebei van de Europese keuken, dure wagens en muziek. Ik speel viool, hij zingt. William en ik zijn echt gelukkig, we staan te trappelen om elkaar het jawoord te geven."

De kwestie zorgt online voor pittige discussies. "Hoe naïef, binnen twintig jaar zul je hier wel spijt van hebben", klinkt het bij sommigen. Anderen verwijzen dan weer naar hun eigen succesverhaal. "Ik was 20 en hij 41 toen we een koppel werden. Dertien jaar later zijn we nog steeds dolverliefd. Soms werkt het, soms niet. Maar dat geldt voor elke relatie, toch?"