Michael licht vriendin op en gebruikt haar geld om zijn nieuwe vlam te verwennen. Zij neemt op heerlijke wijze revanche Sven Van Malderen

08 november 2018

15u32

Bron: The Independent 0 Bizar Eerst opgelicht worden door je vriend, daarna vaststellen dat hij met dat geld ook nog eens zijn nieuwe vlam trakteert op een trip naar Parijs: het overkwam de Zuid-Afrikaanse tandartse Angel Exford na een avondje uit in Londen. De jongedame kreeg echter haar verdiende revanche, met dank aan haar behulpzame vriendinnen én de politie.

Angel was nog geen twee maanden samen met Michael Fehsenfeld toen het fout liep. Tijdens een etentje met vrienden beweerde hij dat hij zijn portefeuille verloren had. Als zij hem even uit de nood hielp, zou hij haar dat geld later wel teruggeven. In werkelijkheid was het hem echter om haar bankkaartgegevens te doen.

“Ik heb die avond in de discotheek alles betaald: onze toegang, de drank en het eten”, aldus Angel. “De rekening liep op tot ruim 90 euro. Ik heb hem mijn kaart toevertrouwd, maar die gaf hij nadien terug. Alles in orde, dacht ik. Naar eigen zeggen was hij directeur bij een bedrijf, wat zou hem mijn kleingeld interesseren?”

Aight, Boom, so this is a thread about how @michael_modern stole my bank details and spent over £1200 of MY money to impress HIS girlfriend, including receipts.

Story time ☕️ sit tight. I have time today. pic.twitter.com/HdrisWOWML NeeCee ✨(@ blessed_angell) link

“Te trots”

Die centen zou Angel echter nooit meer terugzien. “Toen ik het thema ter sprake bracht, negeerde hij me. Dat was voor mij voldoende reden om de relatie te verbreken. Ruzie maken over enkele tientallen euro’s met iemand die me duidelijk niet respecteert? Daar ben ik te trots voor.”

De volgende dag stond op zijn Snapchatprofiel te lezen dat hij met zijn “beste vriendin” een weekend ging wellnessen. “Toen begreep ik dat hij een playboy was en dat hij mij gewoon gebruikt had. Naïeve kip, ik was echt kwaad op mezelf. Maar anderzijds was ik ook opgelucht dat ik er vanaf was. Hij blokkeerde me trouwens ook op alle sociale media.”

“Mijn bloed kookte”

Een maand later verdwenen er echter plots honderden euro’s van haar rekening. Een reis naar Parijs, bloemen, een abonnement op Sky TV, parkeerboetes,... Het geld vloog langs ramen en deuren naar buiten. “Het werk van een onbekende fraudeur, dacht ik. Ik liet mijn kaart blokkeren en bracht een vriendin op de hoogte. Zij merkte op het uittreksel dat er naast de EasyJet-vlucht ook een referentienummer stond. En jawel: toen we dat opzochten, vonden we de naam van Michael en zijn vriendin. Hij wilde dus op mijn kosten met haar naar Parijs. En de bloemen? Die werden als verrassing naar haar werk gestuurd. Zo’n lef, dat kun je je toch niet voorstellen?”

“Mijn bloed kookte. Ik vroeg me af wat ik misdaan had om zo behandeld te worden. Alles bleek gewoon opgezet spel. Natuurlijk had hij eerst mijn vertrouwen moeten winnen. Ik moet toegeven dat hij dat heel overtuigend deed, daar verdient hij applaus voor.”

“Mijn vriendinnen waren zo mogelijk nog razender dan ik. We vormden een chatgroepje onder de naam #Fraudbae en bedachten een plan om het hem betaald te zetten.”

“Te erg vernederd”

Vermits de meiden ook het exacte vertrekuur van de tortelduifjes achterhaalden, was de tactiek snel bepaald. “We hebben de politie verwittigd, zijn naar de luchthaven getrokken en daar hebben agenten hem opgepakt. Ik twijfelde nog of ik hem op Twitter met naam en toenaam aan de schandpaal zou nagelen, want ik loop hier ook niet zo graag mee te koop. Maar hij heeft me te erg vernederd, en dat terwijl ik altijd vriendelijk tegen hem gebleven ben. Ik laat niet meer over mij heenlopen, het is genoeg geweest. En hij mag natuurlijk ook de kans niet meer krijgen om nog meer slachtoffers te maken.”

“Wat me nog het meest ergert: hij kent mijn situatie. Hij weet dat ik geen rechtstreekse familie in het Verenigd Koninkrijk heb. Ik sta er helemaal alleen voor en steun financieel ook mensen die ik ken in Zuid-Afrika. Blijkbaar maakte dat van mij het perfecte slachtoffer, maar wat is hij dan? Een harteloze schoft, als je het mij vraagt.”

Karma is real, people like you make me sickkkk R(@ Rebeccawrites_) link

Fehsenseld kocht met haar geld ook nog likes voor zijn Instagramaccount. De totale schade liep zo op tot 1.375 euro. In de rechtbank gaf de man zijn schuld toe, hij werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een half jaar en 150 uur gemeenschapsdienst. Al ziet hij er zelf de humor nog van in, getuige de onderstaande tweet en rapvideo. “Ik zie alle shit die aan het gebeuren is, het is wat het is. Fraudbae... Ja, het zal wel”, klinkt het daar onder meer.

Who wants to go out to eat? I am paying. Leave your purse at home Michael Modern(@ michael_modern) link