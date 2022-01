Mica zoekt via TikTok bink die met haar flirtte. Maar ze vindt zijn vrouw

Mica zegt dat haar vriendin foto’s van haar aan het nemen was toen de kerel haar benaderde, en dat ze daarom bleef filmen. “TikTok, help me om deze man te vinden die ik ontmoette in Miami”, schrijft ze bij de video. “Hij wandelde de oceaan in om zich aan mij voor te stellen. Ik was dolblij toen hij me zijn nummer gaf.” Dat telefoonnummer speelde ze naar eigen zeggen kwijt.