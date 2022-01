Mica (28) zoekt via TikTok bink die met haar flirtte. Maar ze vindt zijn vrouw

Zinkende wolkenkrab­ber in San Francisco gaat langzaam maar zeker Toren van Pisa achterna. Ingenieurs hopen redding te brengen

De ‘Millennium Tower’ in San Francisco is een indrukwekkende wolkenkrabber in het hartje van de Amerikaanse stad, maar vooral ook een gebouw met grote problemen. De hoge toren is aan het zinken en staat daardoor elk jaar schever en schever. Vorig jaar kantelde de glazen kolos nog eens opnieuw 7,6 centimeter naar zowel het noorden als het westen, blijkt uit een recente hoorzitting. Ingenieurs moeten de constructieproblemen in 2022 zien op te lossen, schrijft CNN.

14 januari