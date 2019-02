Mexicaanse politicus probeert presentatrice op de mond te kussen. Het machomoment levert hem zijn C4 op Sven Van Malderen Daimy Van den Eede

01 februari 2019

15u59

Bron: Laverdadnoticias.com 6 Bizar Opschudding in een Mexicaanse tv-show: politicus Jose Maria Armenta ging er stevig zijn boekje te buiten toen hij een van de presentatrices op de mond wilde kussen. Door de commotie die ontstond, zat er voor de man niets anders op dan ontslag te nemen.

Armenta toonde geen scrupules bij het afscheid in ‘El Mejor Dia’. Nadat hij Martha Hinojos al ongevraagd een kus op de wang gegeven had, richtte hij zijn pijlen op het andere vrouwelijke schermgezicht. Hij nam het hoofd van Alejandra Leon met beide handen vast en probeerde zijn lippen op de hare te drukken.

De vrouw verzette zich hevig door onder meer met haar benen te trappelen. Daarna gaf ze hem -op zijn vraag- toch nog een kus. Maar tegelijk maakte ze duidelijk dat ze er niet mee gediend was. “De duivel zal je komen halen. En mijn vriend zal je een pak rammel geven, wacht maar af.”

“Op een dag zal ik je kussen”

Armenta had de boodschap echter nog steeds niet begrepen. “Heb je toch een vriend? Ik heb gehoord dat je single was. Op een dag zal ik je wel degelijk kussen.”

In een verklaring achteraf probeerde Armenta de scherven nog te lijmen. “Het was als grapje bedoeld. Ik heb me bij haar verontschuldigd en heb een belangrijke les geleerd.” De verontwaardiging in Mexico was echter zo groot dat hij moest ophoepelen.

In mei was een verslaggeefster in Mexico live voor de camera ook al de dupe geworden. Ze interviewde enthousiaste fans na de zege van Guadalajara, maar de kerel die achter haar stond raakte haar daarbij ongepast aan. Met haar microfoon haalde ze vervolgens stevig uit. “Dit overkomt duizenden vrouwen elke dag”, verklaarde ze. “Het verschil is dat het bij mij live op tv gebeurde.”

“Eerst dacht ik nog dat het een ongelukje was, met al dat geduw. Toen hij nog twee keer met zijn hand mijn achterwerk aanraakte, besloot ik mezelf te verdedigen.”