Met gasbrander enkele spinnen te lijf: man steekt huis van zijn ouders in brand

25 oktober 2018

12u49

Bron: ABC News 0 Bizar Een Amerikaan die op de woning van zijn ouders in Fresno, Californië, aan het passen was, heeft hun huis deels in vlammen doen opgaan. De man vond er dinsdagnacht niets beter op dan een gasbrander te gebruiken om wat spinnen om te leggen. Dat liep niet zo goed af.

Arachnophobia: man accidentally sets his parents' house on fire using a blowtorch to kill black widow spiders. WE-005WE pic.twitter.com/HmkgAjpMVf CNN Newsource(@ CNNNewsource) link

Twee brandweerwagens en meer dan 25 brandweermannen snelden ter plaatse. Ze kregen het vuur snel geblust. Een deel van het huis is verwoest, maar de structuur is nog stevig. De spinnenjager raakte niet gewond. Hij stond verdwaasd buiten naar de rook en de vlammen te kijken toen de brandweer arriveerde.

“Deze meneer heeft de slechte beslissing genomen om vuur in plaats van insecticide te gebruiken om spinnen te doden”, verklaarde brandweercommandant Lee Wildling aan ABC News. “Hij gebruikte een gasbrander om enkele grote exemplaren die beneden zaten, te doden (het zou onder meer om een zware weduwe gaan, red.).”



“Maar de vlammen sloegen over in scheurtjes in de muur”, vervolgt hij. “Dat triggerde een klein brandje binnenin de muur dat naar boven trok en een veel grotere brand op zolder veroorzaakte. Het spreekt voor zich dat we mensen niet aanraden om vuur of hitte-apparatuur te gebruiken om ongedierte of spinnen te verjagen.”

