Met dit simpele trucje heb je geen muntstuk meer nodig voor je winkelkar kg

24 november 2018

20u41

Bron: Mirror, Reddit 6 Bizar Geen muntstuk op zak voor je winkelkar? Geen probleem, zo beweert een internetgebruiker uit Groot-Brittannië. De man ontdekte te laat dat hij geen muntstukken had om in de kar te steken en gebruikte dan maar... zijn huissleutel.

Tot zijn grote verbazing paste de kop van de sleutel precies in het gleufje van de winkelkar en kon hij het slot ontgrendelen. Hij deelde de ‘hack’ vervolgens op Reddit. “Ik kan niet geloven dat dit echt werkte”, schreef hij. De man legt uit dat hij het slimme trucje al eerder zag passeren op het internet en maar besloot het uit te proberen.



Toch lieten internetgebruikers ook weten dat de ‘hack' niet zonder gevaar is. Want wat als je sleutel bijvoorbeeld vast komt te zitten in de winkelkar? “Als het er niet terug uitkomt, heb je een ferme sleutelhanger erbij”, grapt een gebruiker.



Misschien is het alsnog veiliger om gewoon je kans te wagen aan de infobalie of de kassa in de winkel: de meeste supermarkten geven immers een gratis plastic jeton weg.