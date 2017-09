Met dit hilarische boodschappenlijstje kan élke man aan de slag Joeri Vlemings

09u38

Bron: BBC 1 Facebook Bizar "Een oplossing voor een probleem dat wekelijks terugkwam", verklaart de 29-jarige Era Golwalkar uit India aan de BBC haar opvallende boodschappenlijstje voor haar man. De IT-specialiste stelde dat zo gedetailleerd op dat het hilarische papiertje viraal ging.

Era trouwde drie jaar geleden met de 31-jarige Gaurav Golwalkar. Ze besloten de huishoudelijke taken te verdelen. "Gaurav was meteen mee en toonde zich bereid om te leren koken, wat in India eerder uitzonderlijk is voor een man", legt Era uit. "Maar toen ik hem de eerste keer groenten liet kopen, was dat een ramp. We maakten er ruzie over. De tweede keer ging het niet beter, de derde nog niet."

Volgens Era maakten de groenteboeren misbruik van de naïviteit van haar man en verkochten ze hem slechte kwaliteit. "Hij zond me dan telkens weer foto's via Whatsapp om mijn goedkeuring te krijgen", zegt ze. Nogal omslachtig, en dus kwam Era op de proppen met haar rijkelijk gestoffeerd boodschappenlijstje. Dat bevat de omschrijving van de desbetreffende groente, met tekeningetjes van goede en slechte voorbeelden, om alle verwarring uit te schakelen. Ze geeft daarin ook instructies over hoe hij er de beste groenten kan uitpikken.

This is the task I gave to my hubby last weekend!! Even U guys shud follow this list for happy customers #bigbasket #grofers #reliancefresh pic.twitter.com/cGkPuRAvE9 Era Londhe(@ eralondhe) link

Zo draagt ze haar man op een paar gele en een paar rode tomaten uit te kiezen. In een opvolgingstweet legt ze ook uit waarom: de gele blijven langer eetbaar en zijn zo goed voor later in de week. Er mogen ook "geen gaten" inzitten, wat ook geldt voor de spinazieblaadjes. De uien moeten "klein" zijn en een "ronde vorm" hebben. Haar ideale aardappelen zijn "middelgroot" en hebben "geen ogen of groene verkleuringen". Era suggereert haar man zelfs om te vragen naar "gratis" pepers, die "donkergroen, lang en recht" moeten zijn. Gratis koriander en chilipepers zijn gebruikelijk in India, zeker voor goede klanten.

Het lijstje wérkte, het koppel ruziede er niet meer over, en Era smeet het op sociale media om anderen te helpen. "Ik heb gemerkt dat dit herkenbaar is voor heel wat getrouwde vrouwen over de hele wereld", zegt ze. En manlief, die is ook tevreden: "Ik heb nu tenminste onomstotelijk bewijs dat, wanneer ik iets verkeerds koop, het niet duidelijk op de lijst stond", zegt hij. "Ik ben nu beter gewapend voor de eventuele discussies."