Met 222 per uur over de snelweg razen: het verknalt je feestje (letterlijk) FT

10u26 167 BELGAIMAGE

Liegen tegen de politie, het kan je feestje verknallen - letterlijk. Dat ondervond ook een Franse restaurantuitbater. De man werd afgelopen vrijdag staande gehouden door de gendarme nadat hij met 222 kilometer per uur over de snelweg raasde ter hoogte van Salses-le-Château. Hij was onderweg naar Spanje, verklaarde hij. "Ik moest wel zo snel rijden want ik wil mijn vriendin daar ten huwelijk vragen", zei hij tegen de politie. "De bestuurder verklaarde dat hij naar een feestje trok en eigenlijk al te laat was. Hij had dat feestje zelf georganiseerd om zijn toekomstige de hand te vragen", klonk het bij de agenten. Extra zuur voor de man: zijn verloofde bleek gewoon naast hem in de auto te zitten. Weg verrassing dus. De twee mochten onmiddellijk uitstappen. Het rijbewijs van de man werd ingetrokken, zijn auto is hij een week kwijt. Volgens de agenten wees de snelheidsmeter van de bestuurder zeker 240 per uur aan.