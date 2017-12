Mensen schuiven meer dan zes uur aan voor een selfie in deze galerij Tine Kintaert

20u17

Bron: TIME Magazine 0 AFP Bizar Voor de perfecte selfie moet je wat over hebben. Een aanschuifmarathon van meer dan zes uur bijvoorbeeld, want zo lang doe je er momenteel in het weekend over om de tentoonstelling van de Manhattan Gallery te bezichtigen. En dat voor amper een paar minuten toegang.

Momenteel zijn in de galerij de 'Infinity Mirror Rooms' van de Japanse artieste Yayoi Kusama te zien. En het aanschuiven duurt ook oneindig lang: de rijen nemen vaak meer dan een stadsblok in beslag, en in het weekend ziet de organisatie zich genoodzaakt om de lijn af te sluiten. Op dat moment moeten mensen meer dan zes uur aanschuiven.

Het succes van de tentoonstelling van Kusama, de succesvolste nog levende vrouwelijke kunstenares, zit hem in het hoge selfiegehalte. De oneindigheid pakt goed op foto en daar willen mensen al eens voor wachten. Ze moeten wel erg snel zijn met het nemen van hun foto: ze mogen maar een minuut in de eerste kamer (die met de zilveren bollen, zie hieronder) doorbrengen, en maar 30 seconden in de tweede (die met de lichtshow, zie topfoto).

AFP