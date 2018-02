Meisjes doen de Cinderella Challenge, en die is niet zo onschuldig als ze klinkt TK

27 februari 2018

11u47

Bron: Daily Mirror 2 Bizar Ze hebben grote ogen, een prachtige zangstem, een slanke lijn en nooit een bad hair day. Niet moeilijk dus dat veel jonge meisjes graag een Disneyprinses willen zijn. Die bewondering kan echter gevaarlijke vormen aannemen, zoals bij de nieuwe Cinderella Challenge.

Van de Cinnamon Challenge tot de Ice Bucket Challenge: wie op zoek is naar een uitdaging kan altijd op het internet terecht. Niet elk exemplaar zet zich echter in voor het goede doel of is onschuldig. Heel wat mensen maken zich nu zorgen om de nieuwste rage: de Cinderella Challenge, die meisjes en vrouwen aanspoort om gevaarlijk veel gewicht te verliezen.

'Start een dieet en stel jouw Assepoester-gewicht als doel', luidt het online bij aanhangers van het afvalplan. Dat doel kan je zelf berekenen aan de hand van een formule: neem het kwadraat van je lengte (in meters) en vermenigvuldig dat getal met 18. De uitkomst is jouw 'Assepoester-gewicht'. Ben je 1,70 meter? Dan hoor je volgens de challenge maximum 52,2 kilogram te wegen.

In de praktijk is dit hetzelfde gewicht als je zou hebben met een body mass index (BMI) van 18. Als je dan weet dat een gezond gewicht tussen een BMI van 18,5 en 24,9 ligt, weegt Assepoester officieel te weinig. Experts wijzen dan ook op het gevaar dat jezelf vergelijken met een cartoon met zich meebrengt. De Cinderella Challenge is allesbehalve gezond.

Smalle filmposter

Het is overigens niet de eerste keer dat Assepoester voor ophef zorgt. Toen Disney in 2015 een live action remake van een van haar beroemdste prinsessenfilms uitbracht, was er heel wat commotie rond actrice Lily James. Die kroop in de huid van Assepoester en had een wel heel smalle taille op de filmposter. Het bedrijf ontkende dat het Photoshop gebruikt had en verklaarde dat James gewoon van nature tenger gebouwd was (en een strak korset aanhad), maar heel wat critici vonden toch dat de smalle actrice een verkeerd signaal gaf naar jonge meisjes toe.