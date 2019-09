Meisje van 5 ontsnapt nipt in haar tuin aan aanstormende coyote Joeri Vlemings

26 september 2019

11u19

Bron: ABC News 0 Bizar Een vijfjarige kleuter uit Illinois is dinsdag maar nipt ontsnapt aan een coyote die haar achternazat en de aanval leek in te zetten. De kleine Christine Przybylski vertelde zelf haar straffe verhaal aan de pers. Beelden van de bewakingscamera’s van haar huis bevestigden dat ze het niet verzonnen had.

Christine Przybylski liep thuis in Villa Park bij Chicago haar oprit af om de brievenbus te checken. Het meisje verwachtte een Halloweenkostuum. Dat was er niet, maar schrikken deed ze alsnog.

Op beelden van de bewakingscamera’s van het huis van de Przybylski’s is te zien hoe een coyote de kleuter in de gaten krijgt, terwijl zij zelf niets merkt. “Ik wou naar de schommel gaan, maar toen ik daar was, kwam de coyote aangelopen”, vertelde ze met een sterk gevoel voor drama aan de lokale ABC-zender WLS. “Ik dacht: ‘O mijn God!’”

Het meisje liep weg, maar de coyote zette op volle snelheid de achtervolging in. De wilde prairiewolf was in een mum van tijd bij haar. “Ik kon zijn oor voelen en hij beet bijna in mijn ribben”, getuigde de vijfjarige Christine. De coyote liet het daar gelukkig bij. Het meisje kon de trap van haar huis opklimmen naar binnen, naar haar mama.

“We hoorden gegil en ze kwam af met dit wilde verhaal”, zegt Christines mama, Elizabeth Przybylski. Haar dochter had het maar over een coyote, die inderdaad te zien was op de bewakingscamerabeelden. “Hij zat haar echt wel agressief achterna”, zei ze. “Ik ben zo blij dat ze is ontsnapt.”

De prairiewolven zouden volgens buren in het nabijgelegen bos rondhangen. Mama Elizabeth zal haar dochtertje Christine voortaan alleen nog maar onder toezicht in de voortuin laten spelen.