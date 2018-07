Meisje ontdekt via Snapchat dat haar vriend in stripclub zit en gaat de confrontatie met hem aan Sven Van Malderen

10 juli 2018

17u15

Bron: The Sun 6 Bizar Gênant moment in de Britse stad Lincoln: een meisje betrapte haar vriend op heterdaad terwijl hij zich aan het amuseren was in een stripclub. Ze wist dat hij daar zat omdat ze hem kon volgen via de populaire app Snapchat. Naar verluidt zou hij ook nog haar bankkaart gebruikt hebben om te betalen voor een lapdance. Toevallige voorbijganger Rhys Whitehouse filmde de pittige confrontatie voor de deur van de Krystals Premier Gentleman’s Club.

De kerel in kwestie was vergeten zijn locatie uit te zetten via 'Snap Map', een foutje dat hem duur te staan zou komen. Zijn vriendin stormde naar de stripclub en vroeg aan de portiers om hem naar buiten te laten komen. Rhys besefte wat er aan de hand was en hield zijn camera paraat. Het resultaat zou hem niet ontgoochelen.

De jongen beweert eerst tegen zijn vriendin "dat hij nog maar net binnengestapt was". De situatie neemt hij echter allerminst serieus. Van zodra hij beseft dat hij gefilmd wordt, steekt hij de duimen omhoog. "Game on", klinkt het zelfs uit zijn mond. Zijn vriendin blijft intussen in zak en as achter.

"Hilarisch"

"Ik vond het hilarisch", reageert Whitehouse. "Sommige meisjes vinden het niet oké dat hun vriend naar een stripclub gaat, maar dat is niet hetzelfde als een bordeel. En dan had ze hem nog opgespoord via zijn telefoon, hoe paranoia kan je zijn? Ik zou nogal over mijn toeren gaan als dit mijn vriendin zou zijn."

De beelden zijn op Facebook intussen al meer dan 1,8 miljoen keer bekeken. "Waarom dit zo'n succes heeft? Omdat het herkenbaar is. Heel wat jongens worden nu eenmaal betrapt door hun vriendin", besluit Whitehouse.

"Wacht maar tot het je zelf overkomt"

Op sociale media zijn twee kampen terug te vinden. Sommigen vinden dat de flierefluiter zijn zaakjes beter verborgen moet zien te houden, anderen oordelen dat hij helemaal niet op die plek hoeft te zijn. "Wie wil er nu een lapdance van een onbekende als je al een vriendin hebt?, klinkt het onder meer. Of nog: "Iedereen lacht nu, maar wacht maar tot het je zelf eens overkomt."

Een woordvoerder van de stripclub weigert intussen alle commentaar. "Dit voorval is op straat gebeurd, wij hebben er met andere woorden niets mee te maken."