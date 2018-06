Meisje (8) zit 13 uur aan tafel nadat vader haar dwingt spruitjes op te eten HR

15 juni 2018

16u50

Bron: CTV News 7 Bizar Een man uit Quebec is veroordeeld tot vier maanden gemeenschapsdienst na wat volgens de rechter beschouwd kan worden als 'marteling'. Hij had zijn dochter verplicht een bord spruitjes leeg te eten. Het meisje bleef dertien uur lang aan tafel zitten.

Tijdens die periode mocht ze niet naar toilet gaan. Toen ze daardoor haar kleren had bevuild, mocht ze evenmin propere kleren aantrekken. Na bijna een volledige nacht zonder slaap, stemde ze er uiteindelijk mee in om de spruitjes op te eten. Meteen daarna gaf ze alles weer over. Pas daarna mocht ze van haar 42-jarige vader douchen en slapen. Het enige spruitje dat was overgebleven, hield hij opzij om het haar 's ochtends opnieuw voor te schotelen als ontbijt.

De feiten kwamen aan het licht door sms-berichten van de vader aan zijn ex. "Door een kind urenlang te verbieden om naar de wc te gaan, of door slaap af te nemen, schend je de waardigheid en integriteit", vond de rechter. "Nu is het zijn beurt om te boeten voor zijn daden."

