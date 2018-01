Meisje (7) krijgt te horen dat het haar ouders zijn die voor kerstcadeaus zorgen, verkoopster ontslagen mvdb

10u38

Bron: El Español 2 KOS Een filiaal van Corte Ingles in Barelona. (archieffoto) Bizar Een verkoopster van de Spaanse warenhuisketen Corte Inglés (zeg maar de Spaanse Inno) is haar baan kwijt omdat ze een zevenjarig meisje had meegedeeld dat niet de Kerstman maar haar ouders voor kerstcadeaus zorgden.

Het meisje bezocht samen met haar ouders in december 2015 de sieradenafdeling van het filiaal van Corte Inglés in Santa Cruz de Tenerife. De moeder maakte de verkoopster duidelijk een herenhorloge opzij te leggen, zodat ze het later buiten het zicht van haar echtgenoot en dochter als kerstgeschenk kon kopen.

De verkoopster wenkte daarop het meisje en deelde haar mee dat ze haar vader naar de parfumafdeling moest brengen. Zo kon mama het kerstcadeau afrekenen. Weg verrassing en vooral, het werd het meisje duidelijk dat het haar ouders waren die kerstcadeaus uitkozen (en betaalden) en niet de Kerstman.

De boze ouders stapten meteen op winkelmanager af om hun beklag te doen. Het bleek de spreekwoordelijke druppel voor het ontslag van de verkoopster die al tien jaar in dienst was. Ze berispte eerder een klant omdat die op 24 december zijn kerstcadeaus kocht en niet op 6 januari. In Spanje is het traditie dat de Drie Koningen kerstcadeaus aan de kinderen geven.

De verkoopster was tegen haar zin naar de sieradenafdeling overgeplaatst en functioneerde sindsdien niet naar behoren. De vrouw vocht haar ontslag aan bij de arbeidsrechtbank, maar die gaf haar vorig jaar ongelijk.