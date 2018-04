Meisje (17) in tranen als school opdraagt haar "afleidende" borsten af te plakken Leon van Wijk

07 april 2018

09u18

Bron: AD.nl 3 Bizar Een 17-jarige scholiere uit Amerika is woest op haar school nadat ze afgelopen week werd opgedragen haar tepels af te plakken omdat ze zonder bh in de klas was verschenen. De borsten van het meisje leidden andere leerlingen enorm af en moesten verborgen worden, vond de decaan.

Lizzy Martinez uit Bradenton was zich afgelopen maandag van geen kwaad bewust toen ze besloot geen bh te dragen onder haar donkergrijze Calvin Klein-shirt. Tot haar verbazing werd ze bij de decaan geroepen, omdat een leraar had opgemerkt dat andere scholieren naar Lizzy's voorgevel staarden.



Eenmaal bij de decaan, zelf ook een vrouw, begon volgens het meisje de ellende. "Ze zei dat ik een shirt aan moest doen onder mijn eigen shirt", vertelt Lizzy in de Bradenton Herald. "Om mijn borsten strakker in te pakken, om ze op hun plaats te houden."



Vervolgens moest Lizzy van de decaan heen en weer bewegen. Het shirt was kennelijk niet strak genoeg, want de vrouw stuurde Lizzy naar de schooldokter. Die overhandigde haar vier pleisters, twee voor op iedere tepel. Op dat moment hield het meisje het niet meer droog. "Ik schaamde me ontzettend voor mijn lichaam."

Ik ben niet het probleem

Martinez zelf had overigens niets gemerkt van loerende medescholieren, maar een aantal van hen zou haar hebben uitgelachen toen ze naar het toilet ging. "Zij hadden moeten worden aangesproken en niet ik", meent Lizzy. "Ik was niet het probleem."



De tiener, die uit protest van plan is voorlopig geen bh meer te dragen, kaartte de kwestie onder meer aan op Twitter. Maar na een verwijtende tweet richting haar school ('hou op met het seksualiseren van mijn lichaam') kreeg ze naar eigen zeggen een block om haar oren.



Kari Knop, de moeder van Lizzy, heeft inmiddels met het schoolbestuur gesproken. De vrouw was verbijsterd toen ze het verhaal van haar dochter hoorde en noemt het beleid seksistisch. "Dit zouden ze nooit aan een man hebben gevraagd", zegt ze. "Als een jongen een korte broek aan heeft en je ziet zijn zaakje zitten, dan zouden ze hem nooit heen en weer laten bewegen."



De regionale koepelorganisatie van scholen erkent dat de kwestie veel beter afgehandeld had moeten worden. Maar de organisatie vindt het wel goed dat de school heeft ingegrepen. De borsten van Lizzy leidden andere studenten af en dat mag niet volgens de kledingvoorschriften. Daarin wordt weliswaar met geen woord over bh's gesproken, maar wel over 'net kleden om te leren'.

liz on Twitter school has student put bandaids over her nipples because it is a "distraction" then blocks them for calling them out on sexualizing her* :/