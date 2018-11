Meisje (13) scheurt met 160 km per uur weg in gestolen auto tijdens politieachtervolging

26 november 2018

20u07

Bron: AD.nl 0 Bizar De politie van Blue Grass in de Amerikaanse staat Iowa heeft een dertienjarige snelheidsduivel van de weg gehaald. Het meisje bestuurde een busje dat met 160 kilometer per uur voorbij stoof.

Een alerte buurtbewoner belde de politie op nadat hij zag hoe een groep jongeren probeerde om auto’s te stelen in zijn straat. Nadat de politie ter plaatse kwam, scheurde de joyriders weg in een gestolen voertuig, met achter het stuur het dertienjarige meisje.



Ze kon pas tot stoppen worden gedwongen nadat spijkermatten waren neergelegd. Het voertuig, met daarin ook nog vijf jonge passagiers van 15 tot 18 jaar, kwam met vier lekke banden tot stilstand.



Een politiewoordvoerder vertelde dat de wagen eerder was gestolen in het nabijgelegen Rock Island, Illinois. De jeugdige verdachten zitten voorlopig vast.

