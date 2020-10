Meisje (12) mogelijk gestorven als gevolg van luizen HR

01 oktober 2020

11u46

Bron: 13 WMAZ, The New York Post 1 Bizar Twee ouders uit Georgia in de Verenigde Staten zijn aangeklaagd voor de dood van hun kind. Hun dochter Kaitlyn (12) stierf volgens de autoriteiten door een hartaanval die mogelijk werd veroorzaakt als gevolg van te veel hoofdluizen. Die voeden zich met mensenbloed.

Het 12-jarige meisje uit Ivey in de staat Georgia werd op 26 augustus doodverklaard in het ziekenhuis. Haar moeder had de hulpdiensten gebeld omdat ze op niets meer reageerde. Een kleine maand later zijn haar ouders, Mary Katherine Horton ( 37) en Joey Yozviak (38), aangeklaagd wegens ‘moord in de tweede graad’ - dus zonder voorbedachtheid - en kindermishandeling.

Agent Ryan Hilton van ‘Georgia Bureau of Investigation’ vertelde in de rechtbank dat hij nog nooit zo’n erge luizenplaag had gezien als bij het 12-jarige meisje. Volgens hem had het kind al drie jaar lang onophoudelijk last van luizen, die het meisje compleet zouden hebben ‘leeggezogen’.

Door die onophoudelijke luizenbeten zou het ijzergehalte in haar bloed zijn afgenomen. Die zware bloedarmoede zorgde er mogelijk voor dat het meisje een hartstilstand kreeg. Het autopsieverslag is echter nog niet volledig. De exacte doodsoorzaak wordt nog verder onderzocht. Maar toch zijn er blijkbaar al genoeg elementen om de ouders aan te klagen.

Kaitlyns moeder bekende in de rechtbank dat haar dochter bij haar dood al meer dan een week niet gewassen was. Toen de autoriteiten het huis van de familie onderzochten, vonden ze overal luizen.

Mensenbloed

De hoofdluis is een parasiet. De beestjes zoeken graag naar behaarde en warme plekjes op het lichaam en voeden zich met mensenbloed. Een hoofdluis leeft ongeveer één maand en legt elke dag makkelijk vijf à zes eitjes, waaruit weer nieuwe luizen ontstaan. Snel ingrijpen is dus erg belangrijk.

Lees ook:

Zo krijg je luizen echt weg (en zo kom je er aan) (+)

Als het kriebelt moet je sporten... of kammen: 24 weetjes over luizen en neten (+)