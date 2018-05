Meghan valt 59 kilo af in 17 maanden door twee veranderingen aan te brengen in haar leven IB

09 mei 2018

06u21

Bron: news.com.au, Instagram 0 Bizar De 26-jarige Amerikaanse Meghan Lenss viel in 17 maanden maar liefst 59 kilo af. Ze kreeg dat voor elkaar door slechts twee veranderingen door te voeren in haar dagelijkse leven.

Toen Meghan Lenss vorig jaar in januari op de weegschaal stapte, gaf die tot haar grote ontsteltenis 136 kilo aan. Het was voor de Californische het moment om over te gaan tot grove maatregelen. “Ik wist dat ik mijn leven drastisch moest aanpassen. Ik had er genoeg van dat alles wat ik in mijn leven ondernam, moeilijk was: naar de les lopen, geen trappen kunnen lopen, het was beschamend”, kijkt ze terug.

Tegenzin

Zeventien maanden later is de vrouw maar liefst 59 kilo kwijt. Dat lukte haar door twee belangrijke wijzigingen aan te brengen in haar leven. Ten eerste stopte ze met het eten van fastfood, dat ze naar eigen zeggen dagelijks at. In de plaats van haar dagelijkse portie burgers en friet, begon Meghan zelf thuis te koken en begon ze veel groenten en proteïnen te eten. Daarnaast begon ze meer te bewegen en zorgde ze ervoor dat ze elke dag ging sporten. Ze kocht een fitnessapparaat dat ze in de garage zette en verplichtte zichzelf om er elke avond minstens een uur gebruik van te maken. “Het was vreselijk en elke avond ging ik met tegenzin de garage in om te sporten. Maar ik deed het en elke dag werd het een beetje gemakkelijker. Al snel zag ik resultaat en toen realiseerde ik me dat ik het kon.”

"Nog steeds zwakke momenten"

De vrouw ging bij een fitnessclub en downloadde een app om haar gewichtsverlies bij te houden. Ze maakte een Instagram-account aan om foto’s van haar gewichtsverlies op te plaatsen om zichzelf te blijven motiveren. Dat alles hielp Meghan om het afvallen vol te houden, maar ze zegt dat ze – ondanks haar ferme gewichtsverlies – nog steeds wel eens een zwak moment heeft. “Ik heb het nog steeds af en toe moeilijk. Afgelopen weekend at ik een hele doos met koekjes leeg. Maar weet je wat ik daarna deed? Ik accepteerde het, ging verder en zorgde ervoor dat het de volgende dag beter ging. Vooruitgang is een proces.”

De vrouw is heel blij met haar nieuwe lichaamsvormen, maar heeft wel last van de overtollige huid. “Ik was er tijdens het afvallen al bang voor, maar ik zou nooit meer terug willen naar mijn oude gewicht van 136 kilo om van die losse huid af te komen. Echt niet.” Als ze ooit de financiële ruimte heeft om die huid weg te laten halen door plastische chirurgie, dan zal ze het ook doen, zegt Meghan. “Als ik eerlijk ben, dan zal ik dat waarschijnlijk laten doen als ik ooit de mogelijkheid heb”, zegt ze. “Niet omdat ik denk dat het me een beter mens maakt, of omdat mijn losse huid me minderwaardig maakt, maar omdat ik zo hard gewerkt heb om de beste en gezondste versie van mezelf te worden. Ik zou graag het liefst die persoon zien en niet de overtollige huid als overblijfsel van mijn oude manier van leven.”

Excuus

“Veel mensen zeggen dat ze geen gewicht willen verliezen omdat ze geen losse huid willen, maar dat overbodige vel is slechts esthetisch gezien niet mooi, terwijl zwaar overgewicht je kwaliteit van leven drastisch aantast", besluit Meghan. "Als je het argument van overtollige huid gebruikt om niet af te vallen, dan is dat simpelweg een excuus om er niet aan te hoeven beginnen.”