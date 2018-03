Medische blunder van formaat: dokters voeren hersenoperatie uit bij verkeerde patiënt TTR

02 maart 2018

12u34

Bron: BBC 9 Bizar Toen een man ontzettend veel hoofdpijn kreeg, ging hij onmiddellijk naar een ziekenhuis in de Keniaanse hoofdstad Nairobi. De artsen ontdekten dat hij een bloedklonter in de hersenen had. Verplegers brachten hem niet veel later naar de operatiekamer. Althans dat dachten ze.

Het medische personeel had de man verward met een andere patiënt. Hun fout ontdekten ze pas toen chirurgen de schedel van de man hadden geopend. Toen de artsen nergens een bloedklonter konden vinden, beseften ze dat er sprake was van een patiëntenwissel.

De patiënt die normaal gezien wel voor een neurologische ingreep onder het mes moest, werd diezelfde dag nog geopereerd. Lily Koros, het hoofd van the Kenyatta National Hospital, betreurt het incident, maar laat weten dat beide patiënten momenteel goed herstellen.

Intussen heeft het ziekenhuis een intern onderzoek opgestart. Dat er fouten zijn gemaakt, staat volgens het ziekenhuis vast. De patiënten kunnen de neurochirurg, anesthesist en de hoofdverpleger aanklagen. Dat is zover bekend nog niet gebeurd.

De patiëntenwissel roept heel wat vragen op over de procedures die aan een operatie voorafgaan in Keniaanse ziekenhuizen. De arts die de operatie uitvoert, komt vlak voor de operatie immers op geen enkel moment nog in contact met de patiënt.