Medische blunder in Brazilië? "Mijn dochter werd levend begraven en probeerde dagenlang uit kist te ontsnappen" Elise van Joolen

16 februari 2018

21u56

Bron: AD.nl 0 Bizar Een Braziliaanse vrouw zou volgens haar familie als gevolg van een medische fout levend begraven zijn. De 37-jarige Rosangela Almeida dos Santos overleed op 28 januari en zou elf dagen lang geprobeerd hebben om uit haar graf te ontsnappen.

Dos Santos werd volgens haar overlijdensakte op 28 januari dood verklaard als gevolg van een septische shock. Een septische shock of sepsis (bloedvergiftiging) is een ernstig ziektebeeld, waaraan mensen kunnen overlijden. Een dag later werd de vrouw op de begraafplaats Senhora Santana in Riachão das Neves begraven.



Volgens de Braziliaanse nieuwssite G1 werd de familie van de vrouw dagen na de begrafenis door buurtbewoners gewaarschuwd dat zij geschreeuw uit het graf hoorden komen. "Eerst dacht ik dat het kinderen waren die een grapje uithaalden", aldus buurvrouw Natalina Silva tegen G1.





Elf dagen

De familie besliste om het graf te laten openen. Toen de kist eenmaal opengevouwen was, zag de familie op de handen en het voorhoofd van de vrouw wonden die er volgens de familie ten tijden van de begrafenis nog niet waren. Ook verklaren zij dat de nagels van de kist waren losgedraaid, alsof hun familielid geprobeerd had om te ontsnappen.

Germana de Almeida, de moeder van de vrouw, vermoedt dat haar dochter elf dagen lang heeft geprobeerd om uit de kist te ontsnappen.



De Braziliaanse politie is intussen een onderzoek gestart naar het incident. Het ziekenhuis waar de vrouw zou zijn overleden, heeft verklaard in het kader van het onderzoek alle benodigde informatie aan de familie en de autoriteiten te zullen doorspelen.