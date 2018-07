Medewerker Starbucks maakt stotteraar belachelijk: "Deze koffie is voor S-s-sam" Ellen den Hollander

06 juli 2018

12u58

Bron: AD.nl 0 Bizar Een barista van koffieketen Starbucks is ontslagen nadat ze in een filiaal in de Amerikaanse stad Philadelphia een stotterende klant belachelijk had gemaakt door hem te imiteren.

De zaak kwam aan het licht toen een vriend van Sam een bericht op Facebook zette over het incident. "Mijn vriend Sam stotterde zijn naam toen hij een bestelling deed. De barista zei: Oké, S-s-s-sam. Toen hij zijn koffie kreeg zag hij tot zijn ontsteltenis dat zijn naam was geschreven als SSSam", schrijft Tan Lekwijit op zijn facebookpagina. "Toen hij een berichtje stuurde naar de klantenservice, kreeg hij een standaardbericht terug en een coupon voor 5 dollar."

Spraakgebrek

Volgens Lekwijit mist Starbucks het punt: het gaat erom hoe je mensen behandelt met beperkingen. Hij wil dat personeelsleden van de koffiereus zich bewust zijn van de impact van hun gedrag. "Er zijn veel mensen met een spraakgebrek die slechter af zijn dan mijn vriend en die lijden aan een laag zelfbeeld en die weinig zelfvertrouwen hebben. Zulke behandeling beschadigt hen en ik smeek Starbuckspersoneel om dit in het achterhoofd te houden."

Veel mensen reageerden op de post van Sams vriend. Starbucks heeft contact opgenomen met de stotterende Sam en verontschuldigingen aangeboden, stelt voedingssite Eater.

Afspiegeling

De woordvoerder van de multinational erkent dat de eerste reactie van het bedrijf 'niet ideaal' was. "Een voucher van 5 dollar geven is niet de manier waarop we deze zaken behandelen. We willen dat iedereen in onze vestigingen komt en een fijne ervaring hebben. En dit was geen afspiegeling daarvan." Volgens Reggie Borges reageerde Sam aardig toen hij opnieuw werd benaderd. Hij zou hebben gezegd dat mensen fouten maken. Als het aan hem ligt, blijft hij Starbucks ook in de toekomst bezoeken. Borges maakte duidelijk dat de werknemer die bij het incident betrokken was, niet meer bij de koffieketen werkt.

Raciale vooroordelen

Opvallend detail is dat de betrokken Starbucks in de buurt ligt van het filiaal waar in mei twee zwarte mannen uit de zaak werden verwijderd. De lokale manager van de Starbucks belde toen de politie omdat de twee niets bestelden. Ze zeiden te wachten op een vriend. Een van de twee mocht ook geen gebruik maken van het toilet. Beelden van hun arrestatie wegens huisvredebreuk gingen viraal op de sociale media. Zowel het bedrijf als de politie boden later hun excuses aan.

Daarop stuurde Starbucks alle 175.000 personeelsleden, inclusief de managers, op een ingelaste cursus over diversiteit en raciale vooroordelen.