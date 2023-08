McKayla dacht dat ze geheime relatie had met ‘Stranger Things’-acteur: “Ik stuurde hem duizenden euro’s en gaf zelfs mijn huwelijk op”

McKayla zat naar eigen zeggen vast in een toxische relatie met haar echtgenoot. Als beginnende regisseur hoopte ze aan de bak te komen in een online artiestenforum.

Toen ze een bericht kreeg van een zekere ‘DK MH’ zou haar wereld overhoop gehaald worden. De mysterieuze chatter beweerde niemand minder dan Dacre Montgomery te zijn.

De Australiër neemt in de sciencefictionserie ‘Stranger Things’ de rol van pestkop Billy Hargrove voor zijn rekening. En de podcast die Montgomery maakt rond poëzie heet - u raadt het nooit - DKMH.

“Natuurlijk had ik bedenkingen”

De oplichter zou McKayla meer dan een jaar voor het lapje houden. In al die tijd zouden ze elkaar nooit ontmoeten, zelfs een telefoontje was te veel gevraagd. “Natuurlijk had ik mijn bedenkingen, maar dan kwam hij telkens op de proppen met iets dat me toch overtuigde”, aldus McKayla.

‘Montgomery’ beweerde bijvoorbeeld heel ongelukkig te zijn in zijn relatie met model Liv Pollock. “Ze controleerde hem constant, hij mocht nooit doen wat hij wilde. Ik herkende mezelf enorm in die situatie”, verklaarde de vrouw uit Kentucky.

Volledig scherm Dacre Montgomery met zijn echte vriendin, het model Liv Pollock. © Photo News

“Schijn hoog gehouden”

Na enkele maanden onthulde de valse Montgomery dat hij gevoelens voor McKayla gekregen had. “Hij vroeg of ik zijn vriendin wilde zijn, maar ik moest het stil houden. Zijn relatie met Liv was al een half jaar afgelopen. Voor de buitenwereld hielden ze echter de schijn hoog.”

Toen McKayla hun Instagrampagina’s onder de loep nam, werd ze alleen maar gesterkt in haar overtuiging. “Nergens was een romantische boodschap te bespeuren. Hij zei niets over haar, zij niets over hem. Er was enkel dat ene bericht waarin ze zogezegd ‘vierden’ vijf jaar samen te zijn.”

“Controlefreak”

Maar toch: een jaar zonder ook maar zijn stem te horen, deed dat geen alarmbellen afgaan? “Ja, maar ik begreep zijn situatie. Zij was een controlefreak die veel te dicht op zijn huid zat. Op een bepaald moment verplichtte hij me om een keuze te maken: zou ik mijn hart aan hem geven of koos ik toch voor mijn echtgenoot? Ik twijfelde geen moment.”

De oplichter bleef zijn prooi met gemak om zijn vinger winden. “Net voor het vierde seizoen van ‘Stranger Things’ uitkwam, sms’te hij dat ik naar de vierde aflevering moest kijken. En daar deed hij dus in mee. Hoe kon iemand anders dat nu weten?”, vroeg McKayla zich vertwijfeld af.

Volledig scherm McCayla heeft een zevenjarige dochter. © Catfished

“Gedroomd slachtoffer”

Zelfs toen ‘Montgomery’ om geld begon te smeken, ging er nog geen lichtje branden. “Liv controleerde al zijn bankrekeningen en dus stuurde ik hem per keer 100 à 200 euro. Dat gebeurde via geschenkkaarten, betaalapps of cryptomunten. In totaal heb ik hem zo circa 9.200 euro opgestuurd.”

Het team van Catfished ondervond niet echt veel moeite om het sprookje te ontkrachten. Montgomery en Pollock verschenen nog vaak samen op de rode loper, aan liefde tussen hen geen gebrek dus. De acteur streek bovendien 150.000 dollar (138.000 euro) per aflevering op. Met die financiële problemen zal het dus ook wel meevallen...

McKayla is opgelucht dat de waarheid eindelijk aan het licht gekomen is. “Door de liefde bega je soms stommiteiten. Ik heb verlatingsangst en maak het mensen graag naar hun zin. Voor die oplichter was ik dan ook het gedroomde slachtoffer.”