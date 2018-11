McDonald’s pakt uit met elektrische wagen waarin u optimaal kan genieten van uw hamburger en frietjes Sven Van Malderen

23 november 2018

15u25

Bron: Volkswagen 0 Bizar Klikbare eettafeltjes waar die hamburger en frietjes perfect in passen. Een speciaal systeem om je drankje koel te houden. En natuurlijk die iconische look, met de groen-gele kleuren: McDonald’s pakt eenmalig uit met een elektrische auto om u de ultieme fastfoodervaring op wielen te doen beleven.

De Volkswagen e-Golf McDrive Edition wordt openbaar verkocht, de opbrengst van het unieke exemplaar zal naar het Ronald McDonald Kinderfonds gaan. Die organisatie zorgt ervoor dat families in de buurt van hun zieke kind kunnen overnachten.

Nog niet overtuigd? Dankzij het ‘Electric Heating Compartment’ in het handschoenenkastje mag u er zeker van zijn dat uw eten heerlijk warm blijft. Ook de verlichting en de muziekkeuze is op maat, u kan zelfs kiezen voor sfeergeluiden uit -jawel- het McDonald’s-restaurant. Het binneninterieur is tot slot gebaseerd op Wood&Stone, een van de typische concepten die de keten gebruikt.

Wie geïnteresseerd is, moet er snel bij zijn: morgen viert het Ronald McDonald Kinderfonds feest in hotel Okura in Amsterdam. Verschillende loten zullen er geveild worden, maar deze wagen vormt zonder meer het pronkstuk.