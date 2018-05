Matt werd vroeger zwaar getreiterd, nu is hij miljonair en werkt de pester voor hém SVM

Matt Fiddes (39) werd vroeger op school zwaar gepest, nu staat hij aan het hoofd van een indrukwekkend vechtsportimperium. En straffer nog, de grootste kwelduivel van toen werkt nu voor hém. De verzoening kwam er vorig jaar tijdens een tv-uitzending.

De Britse ontbijtshow 'This Morning' had beide heren na ruim dertig jaar uitgenodigd. Anthony Reape -de voormalige pester- bleek het wonderwel met zijn slachtoffer te kunnen vinden. De twee spraken af dat ze de spons zouden vegen over het verleden, begonnen samen te trainen en bouwden een hechte vriendschap uit.

Reape (39) was na de scheiding van zijn vrouw in een depressie gesukkeld. "Maar dankzij Matt heb ik weer zin in het leven gekregen", klinkt het. "Ik ben zelfs twaalf kilo vermagerd. Samen hebben we meegewerkt aan antipestcampagnes in het hele land."

Fiddes mocht zich op z'n 21ste al miljonair noemen. Hij baat nu ruim zevenhonderd 'fitnesscholen' uit. De focus ligt op vechtsport, maar ook fans van dans, Pilates en podiumkunsten zijn welkom.

Bodyguard van Michael Jackson

Eerst even een flashback: om zich te kunnen verdedigen tegen de pesters begon Fiddes zich fysiek af te beulen. Op zestienjarige leeftijd had hij zichzelf omgetoverd tot een indrukwekkende vechtmachine én opende hij zijn eerste trainingsschool. De jongeman huurde daarvoor een kerkruimte in zijn geboortedorp Barnstaple.

Twee jaar later had Fiddes al zodanig veel succes geboekt dat Uri Geller hem contacteerde voor een samenwerking. Via de beroemde illusionist kwam hij vervolgens in contact met... Michael Jackson. Tien jaar lang zou hij als de bodyguard van de 'King of Pop' fungeren.

"Al die pesterijen uit het verleden waren eigenlijk de drijfveer om het zo ver te schoppen", aldus Fiddes. "Alsof er een vuur in mij aangewakkerd werd."

"Andere kijk op leven gekregen"

"En zo heb ik toch een kleine verdienste in zijn succes gehad", knipoogt Reape. De man baat nu zelf een fitnesszaak van het 'merk' Matt Fiddes uit. "Ja, ik heb hem vroeger wel eens geduwd toen hij in de rij stond. Maar ik was lang niet de enige die hem het leven zuur maakte, nadien heeft hij nog zwaar geleden. Sinds onze reünie heb ik echter een heel andere kijk op het leven gekregen. Ik heb respect voor wat hij allemaal verwezenlijkt heeft."

"Met mijn verhaal wil ik anderen inspireren om fouten uit het verleden recht te zetten. Ik heb -tegen alle verwachtingen in- heel wat positieve reacties ontvangen. Blijkbaar gebeurt het niet vaak dat iemand op zesjarige leeftijd de pestkop uithangt en dan later acties onderneemt tégen pesten."