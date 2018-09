Match eens met een Belgica-appel op Tinder mvdb

25 september 2018

12u38

Bron: Het Belang van Limburg - Eigen berichtgeving 0 Bizar Wie zit te swipen op Tinder kan sinds twee weken ook een stuk fruit tegenkomen. De Belgica-appel zit op de datingapp en verleidt mannen en vrouwen met dubbelzinnige chatgesprekken als "ik heb veel zin om in je mond te verdwijnen."

Het communicatiebureau Idearté uit Sint-Truiden bedacht de promotiecampagne en heeft zowel een mannelijk als een vrouwelijk profiel aangemaakt. Wie bijvoorbeeld de verleidelijke blondine met een Belgica-appel naar rechts swipet, wordt beloond met sappige conversaties. Online strateeg Aline Ghys van Idearté neemt deze voor haar rekening en laat de geïnteresseerden nog even in de waan een echte match te hebben.



Grappige dubbelzinnige chats zoals "bijt me en het sap zal uit me stromen" of "pak me bij mijn steeltje en zet je tanden in me" volgen. "De meesten hebben het snel door en vinden het grappig", verklaarde Ghys aan Het Belang van Limburg. Toch werd het profiel al enkele malen gerapporteerd, omdat Tinder reclame weert.



Op twee weken tijd heeft de Belgica al meer dan tweehonderd hartjes voor zich gewonnen. Om de appel hip te maken roept Idearté alle aanbidders en aanbidsters tevens op om hun 'date' met de Belgica te delen op de sociale media. Hiervoor is de hashtag #Belgicalove in het leven geroepen.

