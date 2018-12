Mary denkt dat ze trouwt met CIA-agent, in werkelijkheid is hij al gehuwd en heeft hij dertien kinderen Sven Van Malderen

17 december 2018

15u39

Bron: Daily Mail/The Sun 4 Bizar Op BBC loopt momenteel de dramareeks ‘Mrs Wilson’, een grotendeels waargebeurd verhaal over een Britse spion die er vier vrouwen tegelijk op nahield. Voor de Schotse Mary Turner Thomson (53) is dat een scenario dat akelig realistisch in de oren klinkt. Haar echtgenoot bleek getrouwd met een andere dame én hield er nog zeker vier andere affaires op na. In totaal verwekte William Allen Jordan maar liefst dertien kinderen.

In ‘Mrs Wilson’ is Alison gelukkig getrouwd met schrijver en voormalig spion Alec Wilson. Wanneer hij plots sterft, staat er een vrouw bij haar op de stoep die beweert de ‘echte’ mevrouw Wilson te zijn. Om de kinderen van Allison te sparen, woonde zij de begrafenis bij als ‘ver familielid’. Later zou blijken dat Alec aan nóg twee liefdes zijn jawoord gegeven had.

Bij Mary scheurt de confrontatie met dat verhaal oude wonden open. Zij was getrouwd met een Amerikaanse CIA-agent, of dat dacht ze althans. In werkelijkheid was hij een doodgewone IT-medewerker die haar genadeloos zou oplichten. “Het voelt nu aan alsof ik mijn eigen nachtmerrie herbeleef.”

“Heel charmant”

“Ik leerde hem kennen toen ik er alleen voor stond met een baby van negen maanden. Hij kwam heel charmant over en we begonnen te mailen. Twee weken nadat we elkaar voor het eerst gezien hadden, vroeg hij me al ten huwelijk. Ik weigerde in eerste instantie, maar nadien gaf ik toch toe. We zijn vier jaar lang getrouwd gebleven.”

“Na zes maanden werd ik zwanger. Een enorme verrassing, want hij had me verteld dat hij onvruchtbaar was omdat hij als kind de bof gekregen had. Hij was echt overtuigd dat hij geen kinderen kon krijgen, dus ik vreesde al dat hij zou denken dat ik hem bedrogen had.”

Geheime missies

In realiteit was Mary diegene die voor het lapje gehouden werd. In de zes jaar dat ze samen waren, vertoefde hij hoogstens een week aan een stuk in haar gezelschap. Voor de rest moest hij altijd op ‘geheime missie’, een dankbare dekmantel om intussen naar zijn andere veroveringen te reizen. “Toen ik toch wat achterdochtig werd, antwoordde hij dat er inderdaad een andere vrouw was. Maar zij werkte ook voor de inlichtingendiensten van de Amerikaanse regering en zat dus mee in het complot.”

Alec kon haar zelfs wijsmaken dat haar kinderen bedreigd werden. Hun leven stond op het spel, tenzij er snel 200.000 pond (zo’n 220.000 euro; nvdr) op tafel gelegd werd. “In 2004 was ik zwanger van Zach. Eilidh was toen drie jaar, mijn dochter Robyn was 6 jaar. Tijdens een undercoveroperatie was het zogezegd misgelopen. Iemand was van plan onze kinderen te ontvoeren en te vermoorden. Als we het geld niet gaven, zouden we stukjes van hun lichaam via de post opgestuurd krijgen.”

“Ik was toen al vier jaar lang gebrainwasht. En dus verkocht ik alles wat ik had -mijn huis, mijn auto, mijn levensverzekering- om mijn oogappels te redden. Ik leefde in ware doodsangst.”

“Gedumpt via sms’je”

Intussen ging Alec met die poen uiteraard grote sier maken bij zijn andere liefjes. Pas in 2006 zou hij door de mand vallen. “Ik kreeg een telefoontje van iemand die zich voorstelde als ‘de andere mevrouw Jordan’. Ruim een uur luisterde ik naar wat Michelle te vertellen had. Ze legde op rustige wijze uit dat zij al veertien jaar getrouwd was met ‘mijn William’ en dat ze samen vijf kinderen hebben.”

“Daarnaast bleek hij ook nog een pak affaires te hebben. Zelfs bij het kindermeisje van Michelle verwekte hij twee kinderen. Toppunt van al: we hadden alle drie een kind van vier jaar oud, dus we moeten op hetzelfde moment zwanger geweest zijn.”

“Ik sprak in een café af met Michelle en daar hebben we twaalf uur lang zijn boekje opengedaan. Nadien heb ik hem via een sms’je gedumpt.”

“De perfecte prooi”

“Will was heel goed in wat hij deed. Hij zocht een slachtoffer uit en ging dan op zoek naar haar zwakke plek om er misbruik van te maken. Ik was een alleenstaande moeder die zich eenzaam voelde en graag gezien wilde worden. De perfecte prooi kortom... Ik neem het niet persoonlijk, want hij had er eender wie kunnen uitpikken. Voor een kat is het ook niet belangrijk welke muis hij vangt.”

Jordan werd in 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar wegens fraude en bigamie. Op de koop toe bleek hij een pedofiel verleden te hebben. Na 2,5 jaar werd hij uitgeleverd aan de Verenigde Staten.

Mary schreef een boek over haar hallucinante ervaringen: met ‘The Bigamist’ hoopt ze andere slachtoffers van overspel een duwtje in de rug te geven.