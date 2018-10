Marketingblunder: “Hallo dood”, zegt Coca-Cola op haar automaten in Nieuw-Zeeland ADN

22 oktober 2018

07u12

Bron: The Guardian 0 Bizar Op papier was het een geweldig idee van de marketeers van Coca-Cola in Nieuw-Zeeland: op de lokale markt inspelen door de taal van de oorspronkelijke bevolking te gebruiken, en dan de boel mixen met het Engels. Een goedlachse “Hallo, makker!”. Ging dat even mis.

When the languages don't mix well. pic.twitter.com/3piZIoptAE Waikato Reo(@ waikatoreo) link

‘Te reo Maori’ of ‘Te Reo’, de inheemse taal van de Maori’s in Nieuw-Zeeland, is aan een opmars bezig. Grote bedrijven springen graag op de kar. Zo lanceerde Google een Maori-versie van zijn website, Disney maakte een Maori-uitvoering van de hitfilm ‘Moana’. Frisdrankgigant Coca-Cola wou niet achterblijven.

Maar in Nieuw-Zeeland keek men toch raar op toen op een reeks frisdrankautomaten het zinnetje ‘Kia ora, mate’ opdook. ‘Kia ora’ betekent zoveel als ‘hallo’ in het Te Reo, de Engelse aanspreking ‘mate’ spreekt voor zich: ‘Hallo, makker’, dat was de bedoeling. Maar ‘mate’ heeft in het Te Reo ook een heel andere betekenis: het betekent ‘dood’. Een nogal lugubere manier om je product aan de man te brengen, dus. Of - volgens sommige kritische Twitteraars - “een zeldzaam moment van eerlijkheid van Coca-Cola”.



Nieuw-Zeeland kampt met een groot probleem van obesitas. Eén op de drie volwassen Nieuw-Zeelanders is obees, bij de Maori’s gaat het zelfs om 50 procent, schrijft The Guardian. Intussen heeft een woordvoerder van Coca-Cola aan lokale media laten weten dat ze alleen maar “de twee talen dichter bij elkaar wilden brengen” en dat ze “niet de bedoeling hadden om onrespectvol te zijn tegen een cultuur”.

Bekijk ook: