Mario Kart in 't echt: leuk, maar levensgevaarlijk (en dan mag je nog niet eens met bananenschillen gooien) ADN

19u38

Bron: VTM Nieuws 0 VTM Nieuws Bizar Mario Kart in 't echt: het is dagelijkse kost in de Japanse hoofdstad Tokio, waar elke dag zo maar even vierhonderd 'MariCars' vol toeristen en Nintendofans verkleed als Super Mario, Yoshi of Toad door de stad crossen. VTM-journalist Kenneth Dée haalde de Luigi in zichzelf naar boven en waagde zich door het Japanse verkeer om de hype uit te testen. Zijn conclusie? Kicken, maar op eigen risico.

Mario Kart in het echt, only in Japan. Na een verkleedpartijtje ga je de straat op met één of twee begeleiders en bol je langs drukke kruispunten en baan je je een weg tussen de vrachtwagens. Een doldwaas zicht en genieten geblazen voor alle fans van het Nintendo-spel. Maar ook gevaarlijk.

Een tocht door het drukke stadsverkeer van Tokio is sowieso al geen sinecure en dat je in Japan aan de linkerkant van de weg rijdt, maakt het er nog verwarrender op voor toeristen. Daarnaast moeten deelnemers geen helm of gordel dragen en ondanks dat de 'MariCars' op papier maar 50 kilometer per uur halen, haalt één van de bestuurders in de groep van VTM-journalist Kenneth Dée met gemak 85 per uur bij een tocht bergaf. Gelukkig is er in de real life versie van Mario Kart geen afgrond om van af te donderen, maar ingrediënten genoeg dus voor een ongeval met mogelijk zware gevolgen.

Ongevallen

Al zeker twee toeristen raakten dit jaar betrokken in een ongeval met de gocarts. Een Koreaanse toeriste reed in maart tegen een politiekantoor, een maand later ramde een andere toeriste een auto. Gelukkig vielen in beide gevallen geen gewonden. De dames dragen zoals vooraf aan de trip ondertekend alle verantwoordelijkheid voor een ongeval. Als enig gebots met de wagentjes trouwens doelbewust gebeurt, riskeer je een boete. Toch niet helemaal zoals in het spel dus. In de echte versie mag je ook niet gooien met bananenschillen, dat wordt expliciet verboden in de algemene voorwaarden.

VTM Nieuws

Nintendo heeft het bedrijf al aangeklaagd

Nintendo is niet opgezet met de praktijk en heeft inmiddels al geprobeerd om de MariCars van de weg te halen wegens inbreuk op haar auteursrecht. Het bedrijf MariCar beweert dan weer dat ze niets met Nintendo of de bekende figuren van de spelcomputerfabrikant te maken hebben.

Ook de Japanse autoriteiten zijn niet helemaal fan en willen nieuwe veiligheidsregels opleggen. "Geen overbodige luxe", besluit de VTM-journalist, die misschien toch minstens liever een helm had opgehad. Zeker voor wie zich transformeert in Toad moet dat eigenlijk snel en onopvallend geregeld zijn, toch? Volgens Dée is het evenwel niet geheel ondenkbaar dat de MariCars in de toekomst gewoonweg niet meer de weg op mogen. Dan maar op circuit, eventueel mét bananenschillen?