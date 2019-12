Mannen krijgen spijt van dronken actie en brengen gestolen antennes naar politiebureau Sabrina Kantelbergs

01 december 2019

17u11

Bron: AD.nl 1 Bizar Een zak vol met auto-antennes. Dat was de buit van twee dronken mannen na een nachtje stappen in het Nederlandse Oosterhout, nabij Breda. Een dag later kregen ze spijt en besloten ze hun buit af te geven bij het politiebureau.

Dat laat de politie weten via Facebook. De mannen verschenen aan de balie met een tas vol antennes. In een dronken bui hadden ze die van twaalf auto's afgetrokken aan de St. Jansstraat in Oosterhout. Toen ze wakker werden, ‘kwamen ze tot het besef dat de actie niet geheel handig was’.



De Nederlanders zullen ‘passende maatregelen’ als straf krijgen. Zo moeten ze bijvoorbeeld onder begeleiding alle antennes terug gaan brengen. Mensen die hun auto in de nacht van vrijdag op zaterdag in de straat hadden staan en een antenne missen, kunnen zich melden bij de politie.

