Mannelijke escorts met machetes duiken 's nachts aan verkeerde woonst op en staan oog in oog met bewoner

29 mei 2020

17u24

's Nachts aan je bed oog in oog staan met inbrekers met machetes. De Australiër die het in juli 2019 overkwam, moet allicht doodsangsten hebben uitgestaan. De twee bleken geen dieven, maar ingehuurd voor het uitvoeren van een seksuele fantasie... op het verkeerde adres. De rechter sprak hen vrij.

Terrence Leroy uit Sydney kwam vorig jaar in contact met een man op Facebook. Diens ultieme fantasie bestond erin om overmeesterd te worden door een inbreker, handboeien om te krijgen om ten slotte een afranseling te krijgen met een borstel. Iets waar hij 5.000 Australische dollar (een kleine 3.000 euro) voor wilde neertellen “indien het echt goed gedaan was.”

Leroy ging op het aanbod in. De klant gaf zijn niet nader genoemd adres in deelstaat New South Wales op. Onduidelijk blijft of de fantasie op een weloverwogen datum moest uitgevoerd worden, dan wel of Leroy dit mocht kiezen om het verrassingseffect extra uit te spelen.

Na te zijn verhuisd, paste de klant zijn nieuwe woonst in de facebookconversatie aan. Leroy had dit niet in de smiezen. Hij en een kompaan vertrokken op 14 juli ‘s avonds laat naar het eerst opgegeven adres.

De bewoner die een nachtelijk plasje maakte en rumoer hoorde, dacht dat zijn buurman in de woonkamer stond. Deze komt normaal elke ochtend koffie drinken. “Ga weg, het is veel te vroeg”, riep de bewoner naar Leroy en zijn maat. Het duo naderde tot aan het bed en vroeg de bewoner zijn naam. De man deed zijn slaapapneumasker uit, stak de lamp aan zijn nachtkastje aan en stond oog in oog met het met kapmessen zwaaiende duo.

Het misverstand kwam meteen aan het licht. De escorts verontschuldigden zich en schudden zelfs de hand van de verontruste man. Ze liepen naar hun wagen en gaven gas, ditmaal wel naar het correcte adres. De bewoner belde even later de politie.

Spek met eieren

Of ze bij het juiste adres zoals gevraagd de man met een bezem van jetje gaven is niet bekend, evenmin of ze er geld voor kregen. Hun machetes lieten ze in de auto. De sfeer was klaarblijkelijk wel opperbest. De klant maakte spek met eieren voor Leroy en zijn maat klaar. Ze bleven achteraf overnachten. Agenten kwamen niet veel later ter plaatse en arresteerden de twee.

“Het betreden van de (verkeerde) woning was onderdeel van een handelsovereenkomst zonder criminele intentie”, verklaarde Leroys advocaat in de rechtszaal. De rechter volgde hem daar in. “Verdachte had geen verkeerde bedoelingen met de machetes. De kapmessen gingen enkel gebruikt worden voor het uitvoeren van de fantasie”, luidt het oordeel. Leroy en zijn maat kregen over de hele lijn een vrijspraak.