Mankini-dragende Borat-toeristen op de bon in Kazachstan Renske Baars

13u42

Bron: ADN 0 Informburo.kz De mannen werden op heterdaad betrapt door de politie. Bizar Zes Tsjechische toeristen zijn afgelopen weekend in Kazachstan op de bon geslingerd omdat ze in een Borat-mankini rondliepen. De mannen zijn aangehouden voor 'hooliganisme'.

Het leek de jongens zo'n goede grap: gehuld in niets minder dan een knalgele ballenhouder en een grote zwarte pruik op de foto bij de meest toeristische plek van de Kazachse hoofdstad Astana. Terwijl het sneeuwde, kleedden de mannen zich uit bij de letters I LOVE ASTANA, voor een snelle foto als de fictionele filmheld Borat en klaar. Maar de politie stak daar een stokje voor. Na het betalen van een boete van omgerekend 57 euro mochten de mannen hun vakantie vervolgen.



In Kazachstan is gemengd gereageerd op de uit de hand gelopen grap van de toeristen. Borat, in 2006 gespeeld door de Britse komiek Sacha Baron Cohen, ligt nog erg gevoelig. Baron Cohen speelt een naïeve Kazach die naar Amerika reist om een documentaire te maken. Veel inwoners van het centraal Aziatische land vinden dat ze belachelijk zijn gemaakt in de film.

20th Century Fox Cohen in zijn rol als Borat uit 2006.