Man zonder penis veinst er een te hebben en mishandelt ex-vriendinnen tijdens seks mvdb

26 juli 2018

08u15

Bron: Daily Telegraph 3 Bizar Een Schotse man heeft wegens een onbekende reden geen penis, maar liet zijn twee ex-partners in de waan er wel een te hebben. Beklaagde Carlos Delacruz (35) staat momenteel terecht in hoofdstad Edinburgh. Hij gaf dinsdag in de rechtszaal toe dat hij beide vrouwen meerdere keren penetreerde met een onbekend voorwerp. Zij leden extreme pijn.

Een van de vrouwen - hun identiteit is niet bekendgemaakt - had tussen mei 2013 en januari 2016 een relatie met Delacruz. Zij mocht hem nooit naakt zien. Te veel aanrakingen waren uit den boze. Seks kwam niet vaak voor, gemiddeld een keer per maand. Ze vrijden dan 's avonds laat in complete verduistering. Delacruz droeg elke keer een t-shirt en hield met zijn hand telkens het voorwerp vast. De vrouw was in de waan dat hij haar penetreerde met zijn penis en leed iedere keer zware pijn. Ze liep ook een infectie aan de geslachtsorganen op.



Pas nadat ze de relatie begin 2016 had verbroken, kwam ze te weten wat de man haar jarenlang had aangedaan. Ze diende toen klacht in bij de politie. Ze zou nooit toestemming hebben gegeven om haar met een voorwerp te laten penetreren, verklaarde de openbaar aanklager in de rechtszaal.



Delacruz leerde enkele maanden later opnieuw een vrouw kennen met wie hij in oktober 2016 ging samenwonen. Ook in deze relatie drong hij opnieuw zijn strikte regels rond intimiteit op. Ook deze vrouw wist niets van zijn lichamelijk mankement af.

Bloed

Toen het de eerste keer tot een vrijpartij kwam, vroeg ze hem om te stoppen. De pijn was ondraaglijk en ze bloedde. Tijdens hun negen maanden durende relatie kwam het ongeveer tien keer tot seks, telkens met hevige pijn. De vrouw beëindigde de relatie in mei 2017 wegens de financiële problemen van de beklaagde. Een maand na de breuk kwam ook deze vrouw te weten wat er gebeurd was. Zij diende eveneens klacht in, waarop haar zaak werd samengevoegd met de eerdere klacht. Delacruz kent zijn straf in september.

