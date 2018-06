Man ziet zich als advertentie opduiken op Pornhub en eist 3 miljoen dollar mvdb

Bron: Courrier Post - Gizmodo 0 Bizar Een man eist drie miljoen dollar schadevergoeding van 's werelds grootste pornosite Pornhub (meer dan 28,5 miljard bezoekers in 2017) wegens het onrechtmatige gebruik van zijn selfie.

Edward Kelly uit New Jersey stelde tot zijn verbazing vast dat zijn beeltenis werd gebruikt voor een advertentie op de seksfilmpjessite. Zijn reputatie is naar de vaantjes, verklaart de informaticus in de aanklacht die vorige maand werd ingediend bij de rechtbank in Mount Holly.

Op de bewuste foto gebruikt Kelly een stapel honderd dollar-biljetten als waaier en draagt hij een pet van honkbalclub Pittsburg Pirates. De advertentie met de boodschap "Verdien 725 dollar per dag zoals mij" zou al zes jaar op de site rondzweven. Kelly heeft geen idee hoe de foto tot bij Pornhub is geraakt. Door de advertentie wordt de illusie gewekt dat hij instemde met het gebruik ervan.

Mindgeek USA Inc., het moederbedrijf van Pornhub, zegt in een reactie aan technieuwssite Gizmodo dat het een advertentieruimte betreft die geplaatst is door een externe adverteerder. Bedrijven kunnen rechtstreeks hun inhoud op de banner plaatsen, zonder tussenkomst van Pornhub, aldus Corey Price, vicepresident van Mindgeek. Of het daadwerkelijk tot een rechtszaak komt, is nog niet bepaald.