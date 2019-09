Man ziet op Google Earth gezonken auto in meer en lost 22 jaar oude verdwijningszaak op IB

13 september 2019

02u31

Bron: wsvn.com, BBC, The Guardian 0 Bizar Na 22 jaar zijn in Florida de resten gevonden van een veertigjarige man die in 1997 spoorloos verdween. Dat meldt de sheriff van Palm Beach. Een oud-inwoner van het stadje Wellington zoomde via Google Earth in op zijn oude buurt en zag een vlek in het meer die verdacht veel op een auto leek en lichtte de politie in. Die trof in het meer daadwerkelijk een gezonken auto aan, met daarin de resten van de verdwenen man.

Na 22 jaar hebben de familie en vrienden van de veertigjarige William Moldt eindelijk duidelijkheid over zijn lot. De man verdween in november 1997 na een bezoek aan een nachtclub. Voor het verlaten van de club rond middernacht had hij zijn vriendin nog gebeld dat hij onderweg was. Moldt kwam echter nooit meer thuis. Getuigen zeggen dat hij niet onder invloed leek toen hij vertrok.

Vorige maand bekeek een oud-inwoner van Wellington, Florida zijn oude buurtje Grand Isles nog eens via Google Earth. Toen hij op het meer inzoomde, zag hij iets wat op een auto leek. Hij nam contact op met een vriend die nog in de buurt woonde en die met een drone kon kijken of er écht een auto in het meer gezonken lag. Uit de beelden bleek het echt om een voertuig te gaan, waarna de mannen de politie inschakelden.

Menselijke resten

De autoriteiten takelden de witte, zwaar aangetaste auto uit het meer, waarna ze de menselijke resten aantroffen. Uit onderzoek bleek al gauw dat het om de in 1997 vermist geraakte William Moldt gaat. Zijn familie is op de hoogte gebracht.

Ten tijde van de vermissing van Moldt was de buurt nog in aanbouw, maar het meer lag er al. “Ik heb nooit iets gemerkt aan de kustlijn”, zegt de man die de auto vond in de lokale media. “Zo had ik ook nooit verwacht dat er onder het wateroppervlak een 22 jaar oud lichaam zou liggen…”

Het bewuste satellietbeeld waarop de auto te zien is, zou al sinds 2007 online staan.

