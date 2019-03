Man ziet “enkele” slangen en belt specialist. Die vindt maar liefst 45 (!) giftige ratelslangen onder huis kg

21 maart 2019

14u35

Bron: The Washington Post, USA Today 1 Bizar Een man uit Texas besloot een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen, nadat hij “een paar” ratelslangen had gezien in de kruipkelder onder zijn huis. Maar wanneer de specialist ter plaatse kwam, bleek al snel dat er véél meer slangen schuilden in de donkere ruimte. Het bedrijf deelde afgelopen weekend bijzondere beelden van de ‘reddingsactie’.

De bewoners van het huis zagen elk jaar wel enkele slangen in hun tuin, maar besloten actie te ondernemen toen de reptielen ook onder het huis bleken te zitten. Dat had één van de bewoners gezien toen hij de kruipruimte in ging om een kabel te controleren. Hij belde daarop Big Country Snake Removal, een bedrijf dat zich specialiseert in het weghalen van slangen.



“De bewoners dachten niet dat hun huis ooit een schuilplaats kon zijn voor slangen”, aldus Nathan Hawkins, de eigenaar van het bedrijf. Maar dat bleek fout gedacht, want toen Hawkins ter plaatse kwam, zag hij “onmiddellijk” dat er zich veel meer reptielen schuilhielden.

Extreem giftig

Gewapend met een camera, een zaklamp en een lange, metalen tang, verwijderde de expert uiteindelijk maar liefst 45 ratelslangen. Het grootste exemplaar was meer dan anderhalve meter lang, meldt The Washington Post. Het ging om Texaanse ratelslangen, die extreem giftig zijn.



De Texaanse ratelslang is, samen met de Diamantratelslang, verantwoordelijk voor de meeste van de dodelijke slangenbeten in de Verenigde Staten. Het merendeel van de beten worden echter op tijd verzorgd, waardoor ze niet vaak fataal zijn. Naar schatting sterven er gemiddeld vijf Amerikanen per jaar aan een slangenbeet.

Geen uitzondering

Dat er zich tientallen slangen hadden genesteld onder het huis was dan wel een verrassing voor de bewoners, maar geen uitzondering voor Hawkins. “Het was gewoon een werkdag zoals een andere", zegt hij. De ratelslangen werden ver weg van de bewoonde wereld opnieuw vrijgelaten in de natuur.

