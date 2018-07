Man zet zes jaar oude cheeseburger met frietjes van McDonald’s te koop op eBay. Maaltijd ziet er verrassend genoeg nog steeds eetbaar uit bvb

11 juli 2018

12u11

Bron: The Sun 5 Bizar Verhalen over het voedsel van de hamburgerketen McDonald’s doen al langer de ronde. Blijkbaar rot het eten niet, zelfs niet na enkele jaren. De Canadees Dave Alexander uit Ontario wilde weten of die geruchten wel degelijk waar zijn. Zes jaar geleden kocht hij een cheeseburger met frietjes. Dat menu zette hij nu te koop op eBay.

Op 7 juni 2012 vroeg de man aan zijn dochter om naar de dichtstbijzijnde McDonald's te gaan en een cheeseburger met frietjes te bestellen. Vervolgens legde hij de maaltijd aan de kant en liet die daar liggen. Vorige week, meer dan zes jaar later, besliste Dave om het op eBay te zetten. Mensen konden beginnen bieden vanaf 20 euro.

Vervaldatum

In zijn bericht stond ‘Original owner - Nooit gegeten’ te lezen. De maaltijd is niet langer te vinden op eBay. De veilingsite heeft de advertentie verwijderd, net op het moment dat er al meer dan 50 euro voor was geboden. Dave beweerde op Twitter dat de post werd verwijderd, omdat er geen vervaldatum staat vermeld op de cheeseburger en de frietjes. "Maar voor zover ik weet staat er op voedsel dat geserveerd wordt in een restaurant nooit een vervaldatum", aldus de man.

Chemicaliën

Hij vertelde aan CBC Radio dat het eten er nog “verrassend goed” uitzag. “Het lijkt alsof de frietjes vanochtend gekocht zijn”, aldus Dave. “De hamburger zelf is wat donkerder geworden en het broodje voelt even hard aan als een hockeypuck, maar het ziet er nog steeds vers uit.”

Op Twitter reageren veel mensen verbouwereerd op het feit dat de maaltijd nog zo goed oogt: “Als het voedsel van McDonald’s er na zes jaar nog steeds hetzelfde uitziet, moeten we ons toch zorgen beginnen maken over het feit dat we daar zo vaak gaan eten.” Iemand anders reageert nog: “Dat toont aan hoeveel chemische producten er in dat ‘zogenaamde’ voedsel zitten.”