Man zet racistische vrouw te kijk op sociale media, maar biedt nu excuses aan

Facebookpost wordt virale bom sam

00u37

Bron: Metro 0 rv Bizar Emmit Walker, een Amerikaan die werkt in de muziekindustrie, maakte een bizar incident mee op een luchthaven in Virginia. De zwarte man meldde op Facebook hoe hij kordaat en grappig reageerde op een racistisch incident, maar zijn bericht ging een heel eigen leven leiden.

Walker vertelt hoe hij vooraan stond aan te schuiven om in te checken voor een zitje in eerste klasse naar de Dominicaanse Republiek, toen een blanke vrouw wou voorkruipen. Volgens Walker zei de vrouw dat "hij mogelijk op de verkeerde plaats stond". "Je moet ons doorlaten. Deze rij is voor priorityboarding", zei ze nog.

Eerste klasse

"Priority betekent eerste klasse, juist?", antwoordde Walker, die goed in de slappe was zit. "Ja... nu gelieve me te verontschuldigen, ze zullen jullie wel roepen nadat wij aan boord zijn", zei ze. Walker duwde daarop zijn ticket van eerste klasse onder haar neus. "Rustig, mevrouw, ik ben op de juiste plaats. Ben hier al langer, dus je kan na mij boarden."

Maar nog hield de dame niet op. "Hij moet in het leger zitten of zo, maar wij betaalden voor onze zitplaatsen dus dan zou hij nog moeten wachten", hoorde Walker haar zeggen. "Nope, te dik om in iemands leger te zitten", was zijn antwoord. "Ik ben gewoon een nigga met geld." Volgens Walker begonnen alle andere mensen in de rij vervolgens te applaudisseren.

Walker zette op 5 december zijn verhaal op Facebook met een foto van hem en de vrouw met het bijschrift: "Deze dame is grappig lmao". Het bericht ging snel viraal en is al meer dan 250.000 keer gedeeld en meer dan 760.000 keer geliket.

Kritiek

Maar daar bleef het niet bij, want naast lof kreeg de man ook kritiek en zelfs bedreigingen. En volgens een screenshot op Instagram verhindert Facebook hem nu 30 dagen lang berichten te posten.

I HAVEN’T POSTED NO CLUB VIDEOS OR ANYTHING, IM OUT THE COUNTRY IN D.R, SO I WONDER WHY FACEBOOK BLOCKED ME 🤔 THE ONLY POST I DID OUT UP WAS THE RACIEST SHIT THST HAPPENED AT THE AIRPORT, AND NOW IM BLOCKED OFF OF THERE Een foto die is geplaatst door Emmit Walker (@eclass52) op 06 dec 2017 om 02:17 CET

Walker reageert in een Instagramvideo dat hij niet verwachtte dat zijn post zo veel belangstelling zou opwekken, en excuseert zich ook bij de vrouw die hij publiekelijk te kijk zette. "Ik kan eerlijk waar de vier of vijf mensen opsommen van wie ik dacht dat ze zouden reageren met iets grappigs, en dat zou het dan geweest zijn. Dit racistische gedoe is duidelijk een probleem maar dit is daar geen oplossing voor."

Walker was op de luchthaven om naar zijn vakantiebestemming te vliegen voor zijn verjaardag. "Het brengt me geen vreugde om in het paradijs wakker te worden voor mijn 37ste verjaardag en te weten dat deze vrouw misschien door een hel gaat. Het verhaal was absoluut waar, net zoals dit probleem duidelijk echt is. Maar ik besef nu dat ik er anders mee had moeten omgaan, of het zo te laten, en het zeker niet openbaar had moeten delen."

Het juiste te doen

Hij zegt nog dat hij altijd probeert het juiste te doen bij de omgang met mensen, en dat hij zich altijd in de plaats van de ander probeert te stellen. "Wanneer ik haar was deze ochtend zou ik vandaag een compleet wrak zijn, en dat helpt deze situatie niet, of haar... het maakt hen alleen maar bozer, en brengt maar mee drama met zich mee..."

Walker besluit met nogmaals zijn excuses aan te bieden aan de vrouw. "Ondanks hoe verkeerd je gedrag was, je verdient dit niet. Wanneer je iemand niet kan helpen, zou je alleszins toch nooit iets moeten doen om hen te kwetsen."